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Junior volvió a pasar penas ante su gente y quedó al borde de la eliminación en liga: así quedó la tabla

Los tiburones no pasaron del empate ante Inter de Bogotá.

Foto: Prensa Junior

Mateo Alfonso Rey

octubre 10 de 2026
10:10 p. m.
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La crisis futbolística e institucional de Junior de Barranquilla sumó un nuevo y amargo capítulo. El conjunto tiburón volvió a ceder puntos como local tras igualar 2-2 frente a Internacional de Bogotá en la jornada 14 de la Liga Dimayor, un resultado que los deja prácticamente sin margen de error y al borde de la eliminación matemática en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

El compromiso arrancó cuesta arriba para los locales tras la anotación de Cristian Dájome al minuto 19 para la visita. A pesar de que Jesús Rivas logró el empate momentáneo al 25' y Francisco Fydriszewski puso a celebrar a la afición barranquillera marcando el 2-1 parcial sobre el minuto 71, la alegría duró muy poco.

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Apenas dos minutos más tarde, Fabricio Sanguinetti mandó a guardar el balón al fondo de la red para sellar el 2-2 definitivo. En el tramo final, el propio Fydriszewski desperdició una opción clara bajo el arco que terminó desatando la frustración del público asistente.

Con este marcador, Junior se ubica en la casilla 17 del campeonato con apenas 10 puntos en 12 partidos disputados. Queda a diez unidades de distancia de Deportes Tolima (8° lugar con 20 puntos), haciendo que las posibilidades de clasificar sean casi utópicas a falta de pocas jornadas.

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Así va la tabla de la liga colombiana

1. América de Cali — 27 pts (DG: +17, 12 PJ)
2. Deportivo Cali — 25 pts (DG: +11, 13 PJ)
3. Atlético Nacional — 23 pts (DG: +11, 11 PJ)
4. Atlético Bucaramanga — 23 pts (DG: +10, 11 PJ)
5. Millonarios FC — 22 pts (DG: +7, 14 PJ)
6. Independiente Santa Fe — 22 pts (DG: +7, 12 PJ)
7. Independiente Medellín — 20 pts (DG: +3, 12 PJ)
8. Deportes Tolima — 20 pts (DG: +2, 13 PJ)
9. Once Caldas — 16 pts (DG: 0, 13 PJ)
10. Águilas Doradas — 15 pts (DG: -1, 12 PJ)
11. Cúcuta Deportivo — 15 pts (DG: -4, 12 PJ)
12. Club Llaneros — 14 pts (DG: -2, 13 PJ)
13. Internacional de Bogotá — 14 pts (DG: -4, 14 PJ)
14. Boyacá Chicó — 12 pts (DG: -8, 11 PJ)
15. Alianza FC — 12 pts (DG: -12, 13 PJ)
16. Fortaleza CEIF — 11 pts (DG: -5, 13 PJ)
17. Junior de Barranquilla — 10 pts (DG: -4, 12 PJ)
18. Deportivo Pasto — 9 pts (DG: -9, 12 PJ)
19. Deportivo Pereira — 9 pts (DG: -10, 12 PJ)
20. Jaguares de Córdoba — 7 pts (DG: -9, 11 PJ)

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