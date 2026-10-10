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Radamel Falcao volvió a las canchas y marcó golazo que es viral en redes sociales

El Tigre se destacó en el duelo de leyendas.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
08:55 p. m.
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El olfato goleador de Radamel Falcao García parece no caducar jamás. El emblemático delantero colombiano volvió a acaparar las miradas del planeta fútbol tras brillar con luz propia en un emocionante partido de exhibición.

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En esta ocasión, 'El Tigre' se lució con un auténtico golazo vistiendo la camiseta del Manchester United Legends, demostrando que la calidad técnica y el instinto dentro del área continúan intactos a pesar del paso de los años.

Así fue el gol de Falcao

El encuentro de exhibición, disputado en territorio internacional —concretamente en Indonesia—, midió las fuerzas entre las leyendas históricos del Manchester United y las estrellas del norte de Londres. Aunque el marcador final favoreció al conjunto londinense por un ajustado 3-2, la gran nota destacada para los aficionados de los 'Red Devils' fue la sociedad formada entre el cafetero y su excompañero de época, el ecuatoriano Antonio 'Toño' Valencia.

La jugada de la anotación reunió todos los ingredientes que caracterizaron la carrera del artillero en la élite europea. Tras una fulgurante proyección por la banda derecha, Antonio Valencia ejecutó un centro preciso al corazón del área. Falcao recibió el esférico de espaldas a la defensa rival, realizó un giro perfecto de media vuelta con gran jerarquía y sacó un potente remate de zurda que se transformó en un gol inalcanzable para el guardameta. Esta anotación significó el parcial empate transitorio para el equipo de leyendas mancunianas.

La repercusión del tanto no tardó en trasladarse al ámbito digital, donde los protagonistas compartieron su emoción por volver a coincidir en un terreno de juego. Cabe recordar que ambos futbolistas compartieron vestuario en el club inglés durante la temporada 2014-2015, una etapa que cimentó una sólida amistad reflejada en los mensajes posteriores al encuentro.

El histórico lateral ecuatoriano, Antonio Valencia, publicó una fotografía junto al colombiano en su cuenta oficial de Instagram acompañada de emotivas palabras:

«Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!»

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