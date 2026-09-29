Liga BetPlay entre las cinco más lentas del mundo: Observatorio del Fútbol publicó el ranking

El Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó el ranking de las ligas más lentas del mundo, teniendo en cuenta distancias recorridas a menos de 15km/h, y la liga BetPlay aparece en el puesto 5 de la lista con un 81.3% de promedio.

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Según el informe, basado en datos de SkillCorner, los jugadores del fútbol colombiano solo en el 18.7% de la distancia recorrida emplean una máxima velocidad o realizan movimientos más ágiles; se analizaron más de 60 ligas y, dentro del top 5, hay tres ligas del fútbol sudamericano.

Ranking de las ligas más lentas del mundo

La UAE Pro League de Emiratos Árabes ocupa el primer lugar del ranking; lo sigue la Liga Pro de Ecuador, la Liga 1 de Perú, la Superliga de China y la Liga BetPlay completa el top 5 de la lista que no deja bien parado al fútbol colombiano; el top 10 lo completan las ligas de Arabia Saudita, México, Rumania, Corea del Sur y Paraguay.

Para la conformación de la lista, las páginas especializadas en datos solo tienen en cuenta cifras de rendimiento de los equipos y jugadores directamente en el campo de juego y no analizan otros factores como la calidad técnico/táctica, el tiempo efectivo de juego o variables geográficas de cada región.

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Críticas en redes sociales por cantidad de jugadores mayores

Una vez se publicó el ranking, usuarios de redes sociales y seguidores del fútbol colombiano atribuyeron dicha estadística a la cantidad de jugadores mayores que han llegado en los últimos años a la Liga BetPlay; los más radicales no desaprovecharon la información para referirse a las dos últimas contrataciones que llegaron a la liga, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, a pesar de que el nuevo jugador de Millonarios no ha disputado todavía ningún minuto con el club 'embajador'.