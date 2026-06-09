Teófilo Gutiérrez, tras ser campeón con Junior, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

Junior de Barranquilla, con Teófilo Gutiérrez como uno de sus líderes, se proclamó bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Aunque el delantero de 41 años no fue uno de los habituales titulares de Alfredo Arias, fue fundamental para rematar partidos y motivar a sus compañeros de plantel.

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Tras la gesta del Junior, Teófilo, en diálogo con los periodistas, señaló que este nuevo título se valora más porque fue contra Atlético Nacional y cerrando en su estadio.

Además, expresó que no es fácil ser bicampeón en Colombia y que, desde su perspectiva, eso posiciona a Junior como el mejor equipo del país en la actualidad.

Teófilo Gutiérrez fue uno de los jugadores más enérgicos a la hora de celebrar la estrella 12 del Junior y, por lo tanto, no solo se hicieron virales sus bailes en el camerino, sino que también algunas frases que dijo mientras que el plantel se movilizaba hacia el aeropuerto.

Y, en una de ellas, el experimentado jugador le expresó su apoyo a uno de los candidatos presidenciales. ¿Qué fue lo que exclamó exactamente?

Así fue como Teófilo Gutiérrez reveló por cuál candidato presidencial votará en 2026

En el momento en el que Jermein Peña estaba grabando un video, Teófilo Gutiérrez habló y dio pistas del candidato presidencial al que apoyará el próximo 21 de junio.

"Y ahora ya lo saben, firmes por la patria", fueron sus palabras exactas.

Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras la estrella 12 del Junior

Con el bicampeonato de Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez llegó a 17 títulos a lo largo de su carrera.

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Todos los títulos que ha conquistado son los siguientes: