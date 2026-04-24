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Teófilo Gutiérrez rompió el silencio sobre el arma que sacó en Racing

Teo Gutiérrez habló del escándalo en Racing años atrás donde sacó un arma.

Teófilo Gutiérrez
Foto: @juniorclubsa en Instagram.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
08:35 p. m.
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Teófilo Gutiérrez habló sobre el episodio en el que sacó un arma en el vestuario de Racing en 2012, tras perder un clásico ante Independiente. En entrevista con DSports, el delantero colombiano explicó por qué ocurrió el hecho que marcó su paso por el club argentino.

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El incidente, que trascendió el camerino y se volvió noticia internacional, involucró una discusión con compañeros y derivó en una reacción que hoy el propio jugador reconoce como un momento complejo de su vida personal y profesional.

¿Por qué Teófilo Gutiérrez sacó un arma en Racing?

Durante la entrevista, Gutiérrez aseguró que atravesaba una situación emocional difícil en ese momento y que no supo manejarla adecuadamente. Según explicó, sentía que necesitaba apoyo dentro del grupo.

“Iría al vestuario y abrazaría a ese Teo, porque necesitaba cariño y no lo tuve”, afirmó el jugador, quien actualmente milita en Junior de Barranquilla.

El delantero también reconoció que su actitud influyó en el ambiente del equipo. Admitió que solía ser reservado y que no expresaba cercanía con sus compañeros, lo que pudo haber afectado la relación en el vestuario.

¿Qué consecuencias tuvo el caso de Teófilo en Racing?

El episodio tuvo impacto inmediato. Semanas después del incidente, el jugador salió del club y el entonces entrenador Alfio “Coco” Basile dejó su cargo en medio de la crisis interna.

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A más de una década de lo ocurrido, Gutiérrez afirmó que no guarda resentimientos. Señaló que con el tiempo entendió que sus compañeros no eran responsables de la situación y valoró su paso por Racing como una etapa importante en su carrera.

El atacante también recordó otros momentos de su trayectoria, como su llegada a River Plate, donde se consolidó como figura, y reveló que en algún momento tuvo la opción de jugar en Boca Juniors.

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El caso sigue siendo uno de los episodios más recordados fuera de la cancha en el fútbol sudamericano, y ahora, con sus declaraciones, el propio protagonista aporta una nueva mirada sobre lo ocurrido.

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