Hugo Rodallega confesó lo que pasó con Teófilo Gutiérrez tras fuerte cruce en cancha

Uno de los episodios más comentados de la octava fecha del fútbol profesional colombiano se vivió en el estadio El Campín, escenario del triunfo 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Junior de Barranquilla. Más allá del resultado y de los puntos en disputa, el foco se trasladó a un fuerte cruce verbal entre dos referentes del balompié nacional: Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez.

El duelo, cargado de intensidad desde el pitazo inicial, encontró su punto más álgido en el minuto 83. En una acción dividida en la mitad del campo, Teófilo cayó al césped y el delantero cardenal reprochó lo que consideró una exageración. A partir de ese instante, ambos experimentados atacantes intercambiaron palabras subidas de tono durante varios segundos, incluso frente a la mirada del árbitro Wilmar Roldán.

Un cruce que encendió El Campín

La discusión no pasó inadvertida. Compañeros de uno y otro equipo se acercaron para evitar que la situación escalara, mientras el público reaccionaba con murmullos y silbidos. Rodallega y Gutiérrez, dos futbolistas de carácter fuerte y amplia trayectoria internacional, se dijeron de todo en medio de la tensión propia de un partido apretado.

Teófilo, hoy referente del conjunto barranquillero, intentó defender su postura tras la acción, mientras Rodallega respondía con vehemencia. Durante algunos minutos el juego se tornó más friccionado y el juez tuvo que intervenir verbalmente para mantener el orden. Sin embargo, el episodio no pasó a mayores y el compromiso continuó hasta el pitazo final.

El resultado favoreció a Santa Fe, que logró sostener la ventaja y celebrar ante su hinchada. No obstante, la escena del encontronazo se hizo viral rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más debatidos de la jornada.

La reacción de Hugo Rodallega

En zona mixta, Rodallega se refirió con franqueza al altercado. Reconoció que son situaciones propias de la competencia y dejó claro que, a su juicio, todo quedó en el terreno de juego. “A él le gusta ser más mediático, quizás provocar, pero lo supimos manejar”, expresó el goleador, quien también comentó que incluso le pidió al árbitro que no interviniera más de lo necesario.

El atacante cardenal enfatizó que este tipo de cruces reflejan la pasión con la que ambos viven el fútbol. “Son cosas que quedan en el campo”, aseguró, restándole dramatismo a un episodio que, aunque intenso, forma parte de la naturaleza competitiva del deporte.

Así, entre goles, tensión y declaraciones picantes, la octava fecha dejó una postal que confirma que, cuando se enfrentan dos veteranos de jerarquía, el espectáculo trasciende el marcador.