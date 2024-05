¿Por qué Toni Kroos usó siempre los mismos guayos? Conozca sus razones

Toni Kroos, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol, anunció este martes su retiro del fútbol profesional para cuando finalice la próxima Eurocopa e inmediatamente las redes sociales se colmaron de tristeza entre los aficionados del deportes e hinchas del Real Madrid, club en el que el alemán militó durante una década y consiguió 22 títulos.

Kroos se fue convirtiendo en una de las máximas figuras del Real Madrid y el fútbol mundial en la última década y aunque ha sido uno de los futbolistas más admirados por todos los aficionados en diferentes países del mundo, lo cierto es que el mediocampista siempre se mantuvo alejado del marketing, las redes sociales y el protagonismo fuera de las canchas.

Toni Kroos usó siempre los mismos guayos

Lejos de las cámaras, Kroos optó por usar los mismos botines durante más de una década y ahora millones de niños y jóvenes sueñan con poder usarlos para “conseguir la magia de esos guayos”.

A pesar de ser una de las máximas figuras del fútbol mundial, Kroos nunca quiso que su marca patrocinadora le hiciera otro tipo de guayos diferentes a los Adipure 11 Pro blancos, los cuales estuvieron presentes en sus mayores hazañas y con los que marcó y asistió en numerosas oportunidades.

Toni consiguió una envidiable pegada y una efectividad en sus pases cortos y largos con sus guayos blancos, por lo que nunca quiso dejarlos a un lado y Adidas tenía que fabricarle frecuentemente las botas del mismo tipo.

Según se dice, el alemán usó por primera vez dichos guayos sobre 2011-2014 y desde entonces nunca quiso dejarlos por su color, calidad y material que le permitía tener una impresionante efectividad en sus toques.

“Mis botas son la única cábala que tengo. Siempre he sido súper obsesivo con la limpieza”, dijo el alemán. “Cuando juego necesito ver unas botas blancas en mis pies. No sé por qué me pasa, pero es así”, agregó.

De acuerdo con información de la interna del Real Madrid, Toni Kroos ni siquiera permitía que nadie limpiara sus botas. Los utileros no las tocaban, pues él mismo se encargaba de limpiarlas para cada partido que tenía.

El campeón del mundo en 2014 asegura tener sólo "un pensamiento principal": ganar con el Real Madrid la 15ª Liga de Campeones del club blanco, que sería su sexta personal, luego de ganar ya cuatro con el Real Madrid (2016, 2017, 2022 y 2024) y una con el Bayern Múnich (2013).