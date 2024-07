Reapareció el juez de la final Argentina vs. Colombia con polémico mensaje al VAR

A pesar de que ya han pasado varias semanas de su finalización, la final de la Copa América entre Colombia vs. Argentina sigue retumbando entre todos los seguidores sudamericanos, sobre todo por la polémica de actuación de Raphael Claus, quien dejó de sancionar dos penales a favor del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Tras las fuertes polémicas que se presentaron en la ciudad de Miami, se esperaba que la Conmebol diera a conocer los audios del VAR de dicho compromiso. Sin embargo, la acción nunca se presentó, lo que hizo que los rumores fueran creciendo cada vez más y el conformismo de los jugadores cafeteros fuera cada vez más notorio.

Claus se hizo referencia a su actuación en la final

Ante los diferentes rumores sobre lo sucedido, Raphael Claus reapareció por medio de las redes sociales y dejó polémicas declaraciones sobre el VAR y su actuación en la final de la Copa América, pues aseguró que fue adecuada y omitió las diferentes polémicas que se presentaron durante los 120 minutos.

“Qué momento… Muchas gracias a nuestro presidente Alejandro Domínguez y a todo el Comité de Árbitros de la Conmebol por hacer realidad este sueño. También me gustaría agradecer a todo mi equipo de campo y VAR por su compromiso y profesionalismo”, aseguró el juez central en sus redes sociales.

A penas realizó la publicación, los seguidores comenzaron a comentar las fotografías del juez central, quien sigue siendo fuertemente criticado por varios cibernautas, quienes todavía recuerdan las acciones polémicas que dejó de sancionar y que de una u otra manera perjudicaron a Colombia.

Claus respondió a la polémica de los penales en el juego Colombia vs. Argentina

Para muchos, la jugada de Córdoba fue un penal muy claro, sin embargo, para el árbitro brasileño esta jugada no estuvo dentro de sus consideraciones pues lo vio como un choque entre ambos jugadores (Córdoba y MacAllister).

En sus más recientes declaraciones, el delantero que milita en el fútbol de Rusia aseguró que durante el juego, el árbitro le dijo que "se levantara", dejando claro que no era penal.

"Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, dijo el colombiano en charla con ESPN.