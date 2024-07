Adrián Ramos conmovido tras su anotación 100 con el América de Cali: “Estoy muy contento”

El momento esperado llegó. Luego de intentarlo en varias oportunidades, el gol número 100 para Adrián Ramos con la camiseta del América de Cali llegó, lo que hizo que se viviera una fiesta dentro del plantel del equipo caleño, quienes festejaron el acontecimiento que logró uno de los referentes del cuadro ‘Escarlata’.

La anotación 100 de Adrián Ramos se presentó en la victoria del América el Cali cuatro goles a cero contra Envigado, el cual se disputó en Palmira e hizo que los pocos aficionados que estuvieron en el escenario deportivo vivieran una verdadera fiesta, además de recordar la anotación como uno de los hechos más representativos de la carrera del delantero.

Adrián Ramos conmovido tras su gol 100 con América de Cali

Luego su anotación 100 con la camiseta del América de Cali, Adrián Ramos atendió a los medios de comunicación y se mostró bastante conmovido por la marca que logró con el equipo que lo vio nacer, el cual es hincha y además que fue el encargado de darle a conocer en el fútbol profesional y ayudó a dar el salto al exterior.

“La verdad estoy muy contento por llegar a esta cifra importante, en el club que me vio nacer como futbolista profesional y que me dio la oportunidad. Me quedo con la reacción de todo el grupo, como me lo transmitieron en la concentración y después de hacerlo, estamos haciendo un gran grupo y este es el camino”, fueron las primeras palabras del goleador.

Además, el delantero aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los aficionados del equipo escarlata por el apoyo mostrado durante su estadía en el cuadro caleño y estar en los momentos más difíciles, pues ellos también son parte fundamental para que el delantero pudiera llegar a esta marca.

“La verdad estoy agradecido con la hinchada porque constantemente me repiten ese mensaje donde querían celebrar conmigo ese gol 100, esto es trabajo de todos. A toda la hinchada americana agradecerle, sé que siempre están ahí y que nos sigan trasmitiendo esa vibra y que nosotros con trabajo y resultados podamos terminar feliz”, añadió el delantero.

Adrián Ramos, un referente de los hinchas del América de Cali

Por último, el delantero del América de Cali se refirió al amor que la hinchada tiene por él, además del reconocimiento que ha tenido durante los últimos años, donde lo catalogan como ídolo de la institución, esto tras su sentido de pertenencia con el club.

“Para mí el hincha se ha encargado de darme ese nombre y creo que es porque se identifican conmigo como hincha americano, porque siento que han pasado muchos jugadores que han conseguido muchas más cosas, pero de pronto no se identificaron tanto con ellos, como lo han hecho conmigo. Soy canterano y tener a un hincha que los representa en la cancha es importante”, finalizó.