"Mi trayectoria fue buscar las vallas": Fernando Gaviria habló de la polémica con Davide Persico

Este martes 6 de febrero, se llevó a cabo la primera etapa del Tour Colombia 2024 y el ganador fue Fernando Gaviria. El velocista del Movistar Team se sobrepuso a una caída y levantó los brazos en Duitama, luego de vencer a Davide Persico (Bingoal WB) y Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team).

Gaviria estableció un tiempo de 3:11:39 en los 155.8 kilómetros. El sprinter nacido en La Ceja, de 29 años, fue inteligente en los metros finales, se asentó en una buena posición y logró neutralizar el ataque del corredor italiano. Es el cuarto triunfo para el 'escarabajo' en el Tour Colombia, pues en 2018, año en el que se celebró la primera edición, conquistó tres fracciones.

La etapa fue compleja de principio a fin. El clima fue protagonista y las lluvias complicaron al pelotón. Ignacio Prado (Canels), Dimitri Peyskens (Bingoal), Brayan Sánchez (Team Medellín), Lauro Moro (Swift), Santiago Gómez (Sistecrédito), Cristián Muñoz (NU) e Iván Ojeda (Colombia Potencia de la Vida) lideraron la fuga.

Fernando Gaviria brilló en el primer embalaje del Tour Colombia 2024

El ganador de cinco etapas en el Giro de Italia y de dos en el Tour de Francia demostró toda su categoría en el sprint final. La vías de Duitama estaban mojadas por la incesante lluvia y el nerviosismo empezó a hacer de las suyas en el tramo final. Gaviria logró adelantar a sus rivales y Persico no pudo encontrar espacios para arrebatarle el triunfo al local.

"Una etapa bastante dura, por así decirlo, por la altura, la llegada era muy rápida. Al final, contamos con fuerzas, creo que hicimos un buen trabajo como equipo y nos dimos cuenta que también hay rivales muy fuertes", empezó diciendo el ex pedalista del UAE Team Emirates, en una conversación con 'ESPN'.

Fernando Gaviria habló del 'mano a mano' con Davide Persico

"El camino se cerraba porque todos querían buscar la opción. Era muy difícil, pero al final contamos con fuerzas, con suerte y lo hicimos bastante bien, todo el equipo", señaló el corredor antioqueño.

"Puede tener razón (Persico, por un supuesto reclamo). No he visto ni siquiera el video, pero he hablado con él y le he pedido disculpas. Mi trayectoria desde el inicio fue buscar las vallas. En ese momento, tanto él como yo, buscamos el hueco y a veces el hueco no existe. Al final él también hizo un buen esprint", concluyó.