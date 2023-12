Jaminton Campaz advirtió a River Plate, de Miguel Ángel Borja: "Que me marque el que quiera"

Jaminton Campaz quiere darle un nuevo título a Rosario Central. El atacante tumaqueño, de 23 años, fue protagonista en la conquista de la Copa de la Liga, en la cual los 'canallas' vencieron 1-0 a Platense en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.(desde las 7:00 p. m.) El próximo viernes, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se verán las caras con River Plate, en la final del Trofeo de Campeones. Miguel Ángel Borja espera ser tenido en cuenta por Martín Demichelis.

Campaz está teniendo un 2023 digno de enmarcar. El exjugador de Gremio y Deportes Tolima se adaptó rápidamente al fútbol argentino y empezó a dar grandes resultados. Apodado 'El Bicho', se reportó con diez goles y nueve asistencias en los 42 partidos que ha disputado este año. Tuvo grandes actuaciones contra Racing y River Plate, en los cruces previos a la final contra 'el calamar'.

Sus grandes actuaciones en Rosario Central le permitieron ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. El 17 de junio de 2021, Campaz debutó en la 'amarilla', de la mano de Reinaldo Rueda, en un empate 0-0 contra Venezuela en el Estadio Olímpico. Sumó 28' minutos y logró demostrar su talento.

Sin embargo, tuvo que esperar casi dos años y medio para recibir otro llamado. El estratega argentino lo citó para la doble fecha contra Brasil y Paraguay. No vio acción contra la 'verdeamarela', pero jugó 9' contra los 'guaraníes'. Pues bien, el nariñense espera repetirle la dosis a 'la banda' y sumar un nuevo título.

¿Qué dijo Jaminton Campaz en la previa del Trofeo de Campeones?

"River tiene muchísima jerarquía, un muy buen técnico y la verdad que vuelan, pero nosotros también siempre estamos bien parados y atentos, y cuando tenemos la pelota tratamos de ser profundos y lastimar", empezó diciendo Campaz, en una conversación con 'ESPN'.

"Es más o menos lo que nos salió en los últimos partidos que jugamos, pero creo que el viernes va a ser totalmente diferente: ellos hace dos semanas se vienen preparando, así que va a ser un partido muy duro", agregó el de Tumaco.

Jaminton Campaz 'calentó' la previa del Rosario Central vs. River

"Que sea cualquiera (el que lo marque). Igual, como siempre digo, todos los partidos no son los mismos. Tal vez alguno tuvo una mala noche y yo una buena. Uno siempre trata de hacer lo mejor que hizo en el partido anterior. Que marque el que ellos quieran, ahí no me meto yo", sentenció.