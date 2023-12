Un año desde el fallecimiento de Pelé: "Rey para siempre"

El 29 de diciembre de 2022, falleció Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé. Una falla multiorgánica provocada por progresión de cáncer de colon apagó una luz en el fútbol global. Este viernes, se cumple el primer aniversario de la partida de una de las más grandes leyendas del balompié, el único jugador que logró ganar tres Mundiales.

Pelé cambió para siempre la historia del fútbol. Con su estilo innovador, el atacante nacido en Tres Corações, Estado de Minas Gerais, asombró al mundo entero. Con 17 años, maravilló a los seguidores de este deporte con su consagración en el Mundial de Suecia 1958. En las semifinales le anotó un triplete a Francia; mientras que en la final se reportó con dos goles contra la selección anfitriona.

Cuatro años después, le dio la segunda estrella a Brasil. A pesar de que no tuvo mucho protagonismo por una lesión de esguince inguinal, fue uno de los abanderados en la conquista de Chile 1962. Garrincha y Amarildo se encargaron de suplir a 'O Rei' en esta cita orbital. En Inglaterra 1966, Brasil quedó eliminada en la fase de grupos y muchos dieron por terminado al ícono de Santos.

Fue entonces cuando en México 1970, Pelé dio una exhibición y mostró su mejor versión. Mário Zagallo condujo una selección memorable, con jugadores de la talla de Tostão, Rivellino, Jairzinho, Gérson y Carlos Alberto. En la final contra Italia, la 'perla negra' abrió el marcador con un gol inolvidable.

Pues bien, 52 años después de esa hazaña, Pelé pudo presenciar la consagración de Lionel Messi en Catar 2022. Once días después de que 'La Pulga' levantara el codiciado trofeo, Pelé falleció en el Hospital Israelita Albert Einstein.

"9 de diciembre de 2022. La fecha que a nadie le gustaría recordar, pero que debe ser venerada. El mundo lloró por un hombre y la inmortalidad se hizo real. Símbolo de genio, excelencia, perfección. La historia marcada por 1.116 partidos, 1.091 goles, 45 títulos con el Santos FC. Con un simple apodo, un número 10 en la espalda y así se convirtió en el más grande de todos los tiempos. Un Rey para siempre", escribió el 'peixe', que perdió la categoría este año, en su cuenta de 'X'.

1940 - 2022 ❤️



Pele's legacy will always live on. 🇧🇷