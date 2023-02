Agresor de Daniel Cataño salió a pedir disculpas: “Un error mío no puede parar un partido”

Luego de ser protagonista en el juego entre Deportes Tolima y Millonarios en la ciudad de Ibagué, Alejandro Montenegro, hincha que agredió a Daniel Cataño en el escenario deportivo, salió a pedir disculpas tras ocasionar la cancelación del juego de la cuarta fecha del FPC.

El pasado domingo 12 de febrero, se presentó un hecho que ha generado indignación en todo el fútbol colombiano, pues previo al juego entre pijaos y embajadores, un hincha del Deportes Tolima ingresó al terreno de juego y agredió a Daniel Cataño, causando temor en todos los asistentes al máximo escenario deportivo de los ibaguereños.

Tras ocasionar la cancelación del evento deportivo, Alejandro Montenegro, salió a pedir disculpas, asegurando que sus acciones no pueden ser consecuencias de la cancelación del partido, a pesar de que la policía y la logística del estadio garantizaban la seguridad dentro del lugar público.

“Me presentó ante ustedes para pedir disculpas, de pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas, ya que no podemos permitir que el fútbol se convierta en violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, afirmó el aficionado del Tolima.

"Un error mio no puede parar un partido cuando la policía podía garantizar la seguridad"... no lo sé, Rick.



Las disculpas se le piden principalmente a Cataño, señor.



Y el silencio de @Dimayor es impresentable. https://t.co/a1Pmf4ab3L — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) February 13, 2023

Vale recordar que tras el incidente en el terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro, el hincha quedó a disposición de la policía de Ibagué y será presentando en las próximas horas ante un juez de garantías para legalizar su captura por lesiones personales e invasión en un evento deportivo.

Acciones legales en contra del agresor

Según dio a conocer Enrique Camacho, presidente de Millonarios, Daniel Cataño inició un proceso legal en contra de Alejandro Montenegro, aficionado que golpeó al ‘10’ del conjunto embajador previo al juego entre el Deportes Tolima y el equipo de la ciudad de Bogotá.

“Según entiendo, Cataño lo expresó e hizo el denuncio. Tuvo una reunión con miembros de la Policía, iba a poner una denuncia por agresión contra la persona que lo hizo”, aseguró el presidente de Millonarios en conversaciones con Caracol Radio.