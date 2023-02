"No estoy de acuerdo con los solidarios con Cataño": presidente del Tolima muestra su postura

Los hechos ocurridos en el estadio Manuel Murillo Toro, previo al juego entre el Deportes Tolima y Millonarios, sigue generando polémica en todo el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que se han dado a conocer varias opiniones que han divido a todos los aficionados, ya que uno apoya y otros defienden los actos de violencia en el escenario deportivo.

Una de las declaraciones que más ha generado polémicas y críticas es las de Cesar Camargo, presidente del Deportes Tolima, quien ha mostrado su poca empatía con la situación de Daniel Cataño y la seguridad de los jugadores de Millonarios, afirmando que el conjunto azul se retiró del terreno de juego y por tal razón los puntos deben ser para el ‘Vinotinto & oro’.

En conversaciones con W Radio, el presidente del Deportes Tolima mostró su radical postura sobre los hechos de violencia que se presentaron en el máximo escenario deportivo de los ibaguereños, asegurando que es un hecho aislado del equipo ‘pijao’ y que lamenta lo sucedido con el hincha y el jugador de Millonarios.

“Fue un hecho aislado de un hincha que genera un bochornoso acto y hay que poner las cosas en sus justas proporciones. No es acto para estar en los estadios”, aseguró el máximo dirigente del equipo de Hernán Torres.

Además del señalamiento del aficionado que ingreso al terreno de juego, Cesar Camargo también señaló a las supuestas provocaciones de Daniel Cataño a la hinchada del Deportes Tolima previo al juego válido por la cuarta jornada del fútbol colombiano.

“No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia… No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad, no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante (Millonarios)", aseguró el presidente del Deportes Tolima.

¿Tolima pedirá los puntos?

Por otro lado, el máximo dirigente del Deportes Tolima afirmó que se regirá al reglamento para la petición de los puntos, ya que se afirmó que el Millonarios fue el equipo que se retiró del terreno de juego, teniendo en cuenta que según la policía y la logística del escenario deportivo estaban todas las garantías para el juego se desarrollara.

“Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia y no justifico los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional (…). Lo que diga el reglamente hay que cumplirlo”, finalizó el máximo dirigente del Deportes Tolima.