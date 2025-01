VIDEO: así fue el mágico 'no look' que James Rodríguez hizo en el gol de la victoria vs. Chivas

El Club León jugó su tercer partido en la Liga MX y, con James Rodríguez como titular y capitán, sumó una nueva victoria, llegó a nueve puntos en la tabla de posiciones y continúa con puntaje perfecto.

Su rival fue el Chivas de 'Chicharito' Hernández y el partido finalizó 2-1 en el Estadio León. La 'fiera' abrió la cuenta al minuto 15 tras un tiro libre magistral cobrado por James Rodríguez y un cabezazo certero de Jhonder Cádiz.

Pero, los de Guadalajara llegaron al empate sobre el final del primer tiempo por intermedio de Yael Padilla. Sin embargo, el Club León nuevamente se adueñó de la ventaja en el minuto 66 e hizo respetar su localía.

Al igual que en el primer gol, James Rodríguez volvió a ser protagonista. Esto debido a que fue el que inició la jugada que finalmente acabó inflando la red.

Y, justamente con el pase que realizó en esa jugada, sorprendió nuevamente a todos los fanáticos del Club León y de la Liga MX. Pues, más allá de la precisión, hizo un 'no look' que dejó en evidencia el nivel de su talento.

En video: así fue el 'no look' que James Rodríguez realizó en el segundo gol del Club León vs. Chivas

En el minuto 65 de partido, James Rodríguez recibió el balón en la mitad de la cancha y, tras tener el panorama de toda la cancha en su cabeza, se asoció con José David Ramírez, que posteriormente encontró a Jhonder Cádiz para que celebrara su doblete.

Sin embargo, el pase de James Rodríguez no solo tuvo profundidad, sino que también un 'no look' que distrajo a la defensa de Chivas y permitió que prosperará el ataque y el Club León volviera a adelantarse en el marcador.

Vea todos los detalles de la jugada:

¿Cómo está la tabla de la Liga MX tras la nueva victoria del Club León de James Rodríguez?

En estos momentos, Tigres y América se encuentran en las dos primeras posiciones de la Liga MX. Ambos tienen 10 puntos, pero han jugado un partido más que el Club León.

Por su parte, la 'fiera', el equipo en el que James Rodríguez es capitán, está en la tercera posición. Sin embargo, asumirá el liderato en caso de ganar el partido que tiene pendiente.

Mientras tanto, el resto de la zona de clasificación se encuentra así:

4. Mazatlán - 7 puntos.

5. Pachuca - 6 puntos.

6. Necaxa - 6 puntos.

7. Cruz Azul - 5 puntos.

8. Toluca - 4 puntos.

9. Pumas - 4 puntos.

10. Juárez - 4 puntos.