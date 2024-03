Video: el "regaño" de Mo Salah a Luis Díaz y otro compañero por curioso motivo

Desde su llegada al Liverpool en enero del 2022, Luis Díaz ha sabido integrarse con el plantel dirigido por Jurgen Klopp. A pesar de que el futbolista colombiano no domina al 100% el inglés, se puede comunicar con sus compañeros que no hablan español. Sin embargo, entre los jugadores más cercanos a 'Lucho' están los futbolistas que hablan español o portugués, como el uruguayo Alexis MacAllister, el uruguayo Darwin Núñez, el brasileño Alisson, y el portugués Diogo Jota.

Luis Díaz tiene buena relación con los otros jugadores del plantel, y esto se ve plasmado en el campo de juego, donde tiene un buen entendimiento general con todos ellos, y se nota el cariño que le tienen cada vez que celebran sus goles.

Además, la relación de Díaz es una muy especial con el técnico Jurgen Klopp, quien se ha convertido en una figura de mucho apoyo para el colombiano. Siempre que puede, el técnico alemán elogia el juego y contribución de 'Lucho' en su equipo. Se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles en el 11 del equipo de Anfield.

A pesar de que 'Lucho' es uno de los jugadores clave del equipo, quien sigue siendo la máxima figura del Liverpool es el egipcio Mohamed Salah. El delantero es el gran goleador y uno de los referentes del club desde hace varios años.

Además, Salah es una figura de peso en el vestuario y uno de los capitanes del equipo, por lo que es un jugador que impone respeto. Esto se vio en un video recientemente publicado en las redes del Liverpool.

En el video se ve a Luis Díaz jugando con un balón al interior del gimnasio del club, junto al húngaro Dominik Szobozlai. En un momento, Salah pasa cerca a ellos y a modo de regaño jocoso les dice que dejen de jugar con la pelota al interior del lugar.

Mo Salah telling off Szoboszlai and Diaz off for playing football in the gym. 🤣 pic.twitter.com/slDFB4Ihwo