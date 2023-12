Wilmar Roldán contó la verdad del cruce con Cristiano Ronaldo: ¿le hizo gestos de dinero?

Considerado por muchos como el mejor árbitro colombiano, Wilmar Roldán sigue destacándose enormemente en el continente sudamericano y ello lo ha llevado a ser invitado incluso a ligas de otros lugares del mundo, por lo que hace poco terminó dirigiendo un encuentro del mismísimo Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo llevó su talento a la liga árabe desde hace una temporada y con su presencia ha conseguido que miles de personas de todo el mundo estén más atentos a las acciones que allí se realizan.

Roldán estuvo como árbitro invitado al clásico de Arabia Saudita entre Al-Nassr y Al-Hilal hace un par de semanas y las imágenes del antioqueño se hicieron virales en Colombia, entre otras cosas, por un cruce protagonizando con Cristiano Ronaldo.

Cruce de Cristiano con Wilmar Roldán

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes, Cristiano Ronaldo se quejó abruptamente con Roldán por un gol anulado para su equipo por fuera de lugar. Supuestamente el portugués realizó gestos a la distancia de dinero, haciendo pensar que el antioqueño estaba pagado por el rival.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en Colombia, pues Roldán se caracteriza por ser un árbitro bastante estricto, pero en esta oportunidad ni siquiera amonestó a Cristiano, pues se trataba de una de las más grandes estrellas del deporte.

Roldán contó la verdad de Cristiano

En entrevista con El Colombiano, Roldán aseguró que lo que se dijo en Colombia estaba malintencionado y solo tenían el objetivo de hacer quedar mal su arbitraje en aquel partido, el cual además señaló que había sido perfecto.

“La gente no entiende que todos los jugadores quieren ganar y cuando no lo consiguen, reclaman o discuten”, dijo inicialmente Roldán.

“El último encuentro que me tocó dirigir allá fue el clásico Al Nassr vs. Al Hilal y hubo un gol anulado porque allá tienen la tecnología semiautomática del fuera de lugar en la que no hay que trazar líneas ni nada de eso”, agregó.

“Parece que desde el banco de suplentes estaban revisando la acción y le dijeron a Ronaldo que no había fuera de lugar”, cuenta Roldán.

De esta manera, al portugués no le gustó mucho la decisión del cuerpo arbitral, pero igualmente Roldán manifestó que Ronaldo se había comportado como un caballero y no estaba ni cerca de lo que se había dicho en el país.

“Él lo que me dice a mí es que el asistente se estaba equivocando y yo le manifesté que nos estábamos basando en un sistema semiautomático y de pronto no entendió y se desesperó. Pero contra la tecnología no se puede pelear”, agregó.

“Ellos tienen una cámara exclusiva para él, así como sucede cuando juega Messi, que los sigue los 90 minutos y muchas veces ellos hacen gestos y no sé quién dijo que ese fue para Wílmar Roldán o en contra del arbitraje”. “Son temas que pasan desapercibidos para un árbitro en la cancha y que infortunadamente en Colombia hay gente que quiere resaltar lo malo, o decir que uno salió mal de un partido”, sentenció.

“Es que todo lo quieren llevar a la polémica, hay mucho amarillismo. Cuando terminó el partido, Cristiano fue a despedirse de mí, es un ‘señorazo’, 10 puntos le pongo a ese señor como profesional y como persona. Tiene mi total respeto porque es un profesional a carta cabal, fue y se despidió, sin ningún problema, me comentó que iban a revisar el tema del fuera de juego, le volví a explicar y me dijo, bueno, buen regreso, buen regreso”, concluyó.