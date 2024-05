Yaser Asprilla sacude el mercado de fichajes en Europa: tres grandes detrás del delantero

Uno de los colombianos que más ha dejado de que hablar durante la presente temporada en el fútbol del exterior es Yaser Asprilla, esto teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido el atacante de la Selección Colombia con el Watford, haciendo que varios grandes del fútbol europeo centren su mirada en la joven promesa cafetera.

Aunque Watford no logró brillar en la Championship, Yaser Asprilla fue uno de los jugadores que más sobresalió en la temporada 2023/2024 con el equipo inglés, haciendo que se abra la posibilidad de que tenga una inminente salida del club para el próximo torneo, pues tres grandes de Europa estarían bastantes interesados en sus servicios.

Tres equipos de la Premier League interesados en Yaser Asprilla

Según dio a conocer Luis Fernando Restrepo, periodista deportivo, hay tres equipos de la Premier League que estarían muy interesados en quedarse con Yaser Asprilla la próxima temporada, además dejó claro que hay una oferta del fútbol de Medio Oriente, que al parecer poco interesa al exjugador de Envigado.

“Él se quiere quedar en la Premier, no se quiere dejar marear por lo de Arabia porque tiene ambiciones de Selección y la Premier es la Premier. Hay equipos interesados en él y entre ellos se ha manejado el Tottenham y por qué no un club como el Arsenal. Esos sería los equipos londinenses que podrían estar a la cacería de Yaser. Pero tampoco no se puede descartar un Manchester United”, aseguró el periodista.

Cabe mencionar que la dirigencia del Watford ha dado a conocer en semanas anteriores que para el mercado de fichajes de verano se espera la salida de Yaser Asprilla, esto teniendo en cuenta el gran rendimiento deportivo y la cotización que ha tenido el delantero durante la presente temporada, donde ha logrado ocho asistencias y seis goles.

Otras opciones que tendría Yaser Asprilla para la próxima temporada

En meses anteriores, Ekrem KONUR, periodista especializado en fichajes, informó que Yaser Asprilla despertó el interés de varios equipos del fútbol de Europa en los que se destacan FC Porto, Sporting CP, Barcelona y Atlético de Madrid, quienes han seguido el proceso del delantero de la Selección Colombia.

“El Brighton planea comprobar la situación del centrocampista del Watford Yáser Asprilla. FC Porto, Sporting CP, Barcelona y Atlético de Madrid están siguiendo la situación del jugador colombiano de 20 años (…) Watford espera una oferta de más de 15 millones de euros por Asprilla”, añadió el periodista.