Yaser Asprilla sigue cautivando en el Watford: lo comparan con estrella del Real Madrid

Uno de los jugadores colombiano que ha brillado en los últimos meses en el fútbol del exterior es Yaser Asprilla, quien durante los últimos días fue elegido el mejor futbolista joven del Watford, esto teniendo en cuenta la gran temporada que tuvo con el equipo inglés, siendo una de las grandes figuras de la segunda división de Inglaterra.

Ante su gran rendimiento físico durante la presente temporada, Yaser Asprilla ha comenzado a llamar la atención de varios equipos de la Premier League y de Europa, además de quedarse con todos los elogios de los directivos de Watford, quienes lo compararon con una de las grandes estrellas del Real Madrid.

Yaser Asprilla es comparado con Jude Bellingham

El encargado de realizar la comparación fue Gianluca Nani, director deportivo del Watford, quien en conversaciones con Sportwitness llenó de elogios a Yaser Asprilla, dejando claro que el colombiano es una de las joyas de este mercado de fichajes y por tal motivo varios grandes de Europa han mostrado interés por el colombiano.

“A veces algo se escapa, funciona en muchos frentes, les sucede a muchos jugadores. Un nuevo Bellingham podría ser Asprilla, en Watford. Es un centrocampista ofensivo que juega las dos fases, no es tan físico como Bellingham, pero tiene una comprensión muy rápida y un toque de balón excepcional. Por ahora puedo decir que muchos clubes lo siguen”, aseguró el director deportivo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Yaser Asprilla es elogiado por los directivos del Watford, pues en declaraciones en días pasados, el mismo director deportivo afirmó que las directivas el club eran conscientes del gran nivel que ha mostrado el jugador de la Selección Colombia y por tal motivo esperan una gran oferta por el atacante.

¿Qué equipos están interesados en Yaser Asprilla?

Según dio a conocer Luis Fernando Restrepo, periodista deportivo, hay tres equipos de la Premier League que estarían muy interesados en quedarse con Yaser Asprilla la próxima temporada, además dejó claro que hay una oferta del fútbol de Medio Oriente, que al parecer poco interesa al exjugador de Envigado.

“Él se quiere quedar en la Premier, no se quiere dejar marear por lo de Arabia porque tiene ambiciones de Selección y la Premier es la Premier. Hay equipos interesados en él y entre ellos se ha manejado el Tottenham y por qué no un club como el Arsenal. Esos sería los equipos londinenses que podrían estar a la cacería de Yaser. Pero tampoco no se puede descartar un Manchester United”, aseguró el periodista.