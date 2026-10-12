Arriendos en Colombia suben: esto es lo que pagarán los ciudadanos

El costo de la vivienda en arriendo en Colombia continúa registrando variaciones que impactan directamente el bolsillo de millones de familias.

De acuerdo con las cifras del mercado inmobiliario y el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el ajuste en los cánones de arrendamiento de vivienda urbana se mantiene bajo las reglas fijadas por la normativa nacional.

Tope legal de subida en el país

Para las viviendas urbanas (casas y apartamentos), el incremento en los cánones no se define de forma arbitraria ni por libre oferta del mercado. En Colombia, la Ley 820 de 2003 determina en su artículo 20 que el reajuste máximo permitido equivale al 100 % del IPC registrado en el año inmediatamente anterior.

Con la inflación de cierre de año ubicada en 5,10 %, este porcentaje se estableció como el techo legal para el incremento de los cánones de arrendamiento. Asimismo, la regulación exige cumplir con condiciones específicas para aplicar dicho ajuste:

El valor del canon solo puede subir una vez cada 12 meses. El aumento no se aplica de manera automática cada 1.º de enero.

El arrendador está obligado a notificar al inquilino por escrito y con la debida antelación la fecha de aplicación y el monto exacto del reajuste.

El monto total del arriendo no puede sobrepasar el 1 % del valor comercial del inmueble.

¿Cuánto pagarán ahora los inquilinos?

Con base en la tasa de reajuste del 5,10 %, la simulación del nuevo valor mensual según el canon actual se comporta de la siguiente manera:

Canon actual: 1.000.000 - ajuste (5,1%) $51.000 - Nuevo precio $1.051.000.

$1.500.000 - $76.500 - $1.576.500

$2.000.000 - $102.000 - $2.102.000

$3.000.000 - $153.000 - $3.153.000

Estos valores aplican exclusivamente para vivienda urbana. Para inmuebles comerciales (locales, oficinas o bodegas), el incremento se rige bajo la libre negociación entre las partes y lo estipulado en el contrato particular.

Ciudades con mayor subida

Apartamentos

Armenia: 14,3 % (Líder nacional en alzas de alquiler).

Manizales: 11,8 %.

Bucaramanga: 10,6 %.

Casas y propiedades

Casas: Armenia, Bucaramanga y Pereira encabezan la lista de los aumentos más pronunciados en viviendas unifamiliares.

Medellín: Mantiene una presión al alza constante impulsada por la alta demanda de turismo, nómadas digitales y revalorización inmobiliaria.

Ciudades con menor incremento

En el extremo opuesto, la Costa Caribe y la capital registraron variaciones más moderadas: