Nuevo subsidio de arriendo en Colombia: Así funcionará y a quiénes se lo pagarán las cajas de compensación

El Gobierno Nacional y el sistema de protección social en Colombia han puesto en marcha un esquema especial para mitigar situaciones críticas de vivienda. Un nuevo subsidio de arriendo temporal será administrado y entregado a través de las cajas de compensación familiar, el cual contará con características excepcionales diferenciadas de los programas tradicionales de arrendamiento que operan habitualmente en el país.

De acuerdo con la normativa expedida recientemente, esta ayuda económica está ligada de forma directa a la atención de emergencias, buscando ofrecer una respuesta rápida a las familias que han sufrido afectaciones graves en sus lugares de residencia.

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A diferencia de otros mecanismos, el monto específico que recibirá cada hogar no está tasado de manera genérica, sino que quedará debidamente estipulado a medida que se expidan los decretos de reglamentación específicos para cada situación de calamidad o zona damnificada.

Así funcionará el nuevo subsidio de cajas de compensación

Uno de los puntos más destacados de este nuevo modelo de subsidio es que no afectará el historial ni las aspiraciones futuras de vivienda de los trabajadores afiliados. El decreto gubernamental establece expresamente que recibir este apoyo temporal para el pago de un canon de arrendamiento no representará una inhabilitación legal.

Esto significa que las familias beneficiarias conservarán intacto su derecho de postularse y acceder posteriormente a una solución habitacional definitiva (como los programas de adquisición de vivienda de interés social).

Asimismo, la normativa protege los recursos existentes al estipular que esta medida extraordinaria no podrá comprometer ni afectar los subsidios previamente asignados, las obligaciones adquiridas con anterioridad ni los compromisos exigibles con cargo al Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS).

Tampoco se verán perjudicadas las postulaciones que los trabajadores ya hubieran radicado ante sus respectivas cajas de compensación antes de la entrada en vigencia de la norma.

¿De dónde saldrán los recursos?

Para garantizar la sostenibilidad financiera de esta iniciativa sin desfinanciar los frentes habituales de las cajas, el subsidio de arrendamiento temporal se fondeará principalmente a través de los recursos del FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social) autorizados bajo un esquema extraordinario.

El marco legal permite la reorientación de diversos saldos y remanentes disponibles, tales como los recursos urbanos y rurales del FOVIS de vigencias pasadas, los saldos originados en procesos tradicionales de redistribución entre las diferentes cajas de compensación del país, y partidas del Sistema de Información del Subsidio equivalentes a un porcentaje menor del presupuesto anual del fondo.

Con este engranaje financiero, se espera responder de manera ágil a las familias que necesitan un techo seguro mientras se adelantan las labores de reconstrucción o reubicación definitiva.