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¿Problemas con el arriendo o deudas? Bogotá ofrece un servicio gratis para resolverlos fácilmente

El servicio busca solucionar los inconvenientes para no llegar los caminos judiciales o que los implicados recurran a la violencia.

¿Cómo solucionar problemas de arriendo o deudas en Bogotá?
¿Cómo solucionar problemas de arriendo o deudas en Bogotá? Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 11 de 2026
07:46 a. m.
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La red de justicia de Bogotá es un mecanismo que busca facilitar acuerdos por problemas de convivencia, arrendamientos y obligaciones económicas. El alcance entonces es evitar que las diferencias escalen a situaciones de violencia o procesos judiciales.

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Los desacuerdos entre vecinos, deudas pendientes y problemas relacionados con contratos de arrendamiento pueden encontrar una solución mediante el diálogo.

¿Cuál es el servicio?

En Bogotá, 1.200 personas han recibido formación para acompañar estos procesos de manera gratuita desde sus propias comunidades.

La iniciativa es obra de la Secretaría de Seguridad, a través de la Escuela de Habilidades para la Mediación Comunitaria, perteneciente al Programa de Justicia Territorial.

La estrategia reúne a jueces de paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y otros actores sociales preparados para facilitar acuerdos pacíficos.

La capacitación incluye técnicas de mediación, habilidades socioemocionales, orientación sobre el acceso a la justicia y conocimiento de las rutas institucionales para proteger los derechos de la ciudadanía.

Actualmente, la escuela desarrolla procesos en 15 localidades, entre ellas Bosa, Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Tunjuelito, Sumapaz y Usme.

¿Cómo acceder?

El propósito es intervenir oportunamente en las diferencias cotidianas para evitar que terminen en agresiones, actuaciones de hecho o procedimientos ante inspecciones de Policía, comisarías de familia y juzgados, cuando sea posible alcanzar una solución mediante mecanismos comunitarios.

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Esta labor fue destacada durante el primer encuentro distrital Justicias en Plural, organizado por la Secretaría de Seguridad, en el que participaron más de 300 representantes de procesos comunitarios. La jornada reunió a conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, representantes de organizaciones sociales y autoridades de sistemas de justicia propios, campesinos y étnicos.

Las personas interesadas en acceder a estos mecanismos o conocer cómo participar en procesos de justicia comunitaria pueden acudir a una de las 16 Casas de Justicia de Bogotá. También pueden solicitar información a través del WhatsApp 317 362 9201.

Estos servicios buscan acercar las alternativas de resolución de conflictos a los barrios y ofrecer herramientas para que las diferencias relacionadas con convivencia, arrendamientos y deudas puedan tramitarse pacíficamente, de acuerdo con las competencias de cada mecanismo.

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