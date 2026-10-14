Empresas pueden evitar el recargo del 70 % en la factura de energía con este programa gratuito

Frente al incremento en las tarifas eléctricas y la entrada en vigor de las nuevas sanciones de la CREG para frenar el consumo excesivo, una compañía privada habilitó una plataforma de acceso libre que permite monitorear el gasto de luz en tiempo real y evitar sobrecostos.

Ante el aumento generalizado de quejas por las recientes alzas en las facturas de energía eléctrica y la implementación de severas medidas de ahorro para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño, el sector empresarial del país cuenta con una nueva alternativa para mitigar el impacto financiero en sus operaciones.

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Se trata de una iniciativa impulsada por la compañía Vértebra, la cual puso a disposición de las empresas en Colombia un programa gratuito que les permitirá controlar su consumo de electricidad y reducir el riesgo de incurrir en penalizaciones económicas.

Esta herramienta surge como respuesta a la entrada en vigencia del esquema transitorio de ahorro de energía regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 101 120 de 2026.

La normativa estatal busca promover una mayor eficiencia energética y proteger las reservas de los embalses nacionales fijando metas individuales de consumo para hogares, comercios e industrias, calculadas sobre el promedio de electricidad utilizado durante los últimos 12 meses.

El impacto de la regulación y el riesgo del sobrecobro

Bajo este nuevo marco normativo, aquellas compañías que superen en más de un 10 % su límite o meta de referencia deberán asumir un duro recargo del 70 % sobre el excedente de energía consumida. Por el contrario, la medida contempla un incentivo económico: las organizaciones que logren reducir su consumo en más de un 10 % respecto a su histórico podrán recibir un saldo a favor al finalizar el periodo de vigencia del programa, fijado inicialmente en seis meses.

Con el objetivo de brindar visibilidad sobre el gasto energético diario, la plataforma desarrollada por Vértebra permite realizar un seguimiento detallado a la demanda eléctrica de las organizaciones.

La herramienta notifica alertas preventivas a los responsables cuando una planta o sede corporativa se aproxima al tope máximo fijado por la CREG, permitiéndoles tomar medidas correctivas antes del cierre de la factura.

"Esta es la ventana que tienen las empresas para conocer su meta, medir su consumo y hacer ajustes antes de que los cobros sean efectivos. La idea es que puedan tomar decisiones con información y no esperar a recibir una factura más alta para reaccionar", explicó Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.

Un aspecto clave de la regulación es que el primer ciclo de facturación se desarrollará bajo una modalidad pedagógica. Esto significa que, durante esta primera etapa, no se aplicarán sanciones ni recargos monetarios a los usuarios que excedan la meta, aunque los ahorros que logren concretar las compañías sí serán contabilizados y abonados a su favor.

La convocatoria para sumarse a este programa gratuito está dirigida principalmente a gerentes generales, directores financieros, directores de operaciones y profesionales encargados de la gestión energética en el sector empresarial.

Asimismo, la compañía confirmó que el acceso sin costo a la herramienta estará disponible durante los seis meses de vigencia de la medida regulatoria, incluso para aquellas organizaciones que no son clientes previos de la firma.