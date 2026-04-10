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El grave error legal que cometen las empresas al usar IA sin un abogado

Conozca por qué resolver asuntos legales usando únicamente inteligencia artificial expone a las empresas a demandas, sanciones e incumplimientos normativos.

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
08:53 p. m.
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El uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta rápida para resolver dudas jurídicas, revisar documentos y buscar normas se ha disparado en el entorno empresarial.

Sin embargo, trasladar de forma directa los resultados automáticos a las decisiones de un negocio o a procesos judiciales puede desencadenar graves errores de interpretación, incumplimientos, demandas y sanciones económicas cuando la información no ha sido debidamente verificada por un profesional del derecho.

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El auge de la consulta legal automatizada en las empresas

De acuerdo con el Future Ready Lawyer Survey de Wolters Kluwer (2026), más del 90% de los abogados encuestados ya utiliza al menos una herramienta de inteligencia artificial en su labor diaria. Esta tendencia también se ha trasladado masivamente a los empresarios, quienes frecuentemente consultan estas plataformas antes de acudir a un especialista.

El problema principal radica en que una respuesta generada de forma automática se asume a menudo como un concepto jurídico certero. Los expertos advierten que estas plataformas carecen del contexto normativo completo y pueden ofrecer interpretaciones ajenas a las circunstancias particulares de cada compañía.

Los peligros de incorporar respuestas de IA en procesos judiciales

Los riesgos se potencian cuando una organización incorpora directamente las respuestas de la IA en contratos, derechos de petición, demandas o procedimientos judiciales. Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, un error de esta naturaleza puede desencadenar consecuencias críticas:

  • Presentar argumentos equivocados que no corresponden al caso real.
  • Aplicar procedimientos incorrectos o asumir obligaciones legales inexistentes.
  • Dejar vencer términos procesales cruciales para ejercer derechos corporativos.
  • Debilitar la posición de la empresa ante un estrado judicial, contribuyendo a la pérdida del litigio.

Para mitigar estas contingencias, los expertos recomiendan establecer reglas internas claras sobre qué datos pueden cargarse en los sistemas, qué actividades se permite automatizar y en qué momentos exactos debe intervenir un abogado.

Asimismo, es imperativo comprobar la existencia, vigencia y verdadera aplicabilidad de cualquier norma o sentencia arrojada por la IA antes de otorgarle efectos legales.

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