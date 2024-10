Bancolombia pausará algunos servicios en noviembre: día y horario confirmado

Bancolombia, uno de los bancos con mayor presencia en Colombia, informó en las últimas horas a sus clientes sobre una pausa temporal en algunos de sus servicios.

La entidad, conocida por su amplia cobertura y su facilidad de uso en plataformas digitales, ha indicado que este ajuste es necesario para realizar actividades de mantenimiento y actualización que aseguran el óptimo funcionamiento de sus herramientas.

Día y hora de la pausa en servicios

La pausa en los servicios de Bancolombia será el próximo martes 5 de noviembre, desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. Durante estas tres horas, los usuarios no podrán realizar pagos a través de PSE ni mediante la opción de QR interoperable, servicios ampliamente utilizados por los clientes para sus transacciones en línea y pagos en comercios.

Bancolombia recomendó a sus usuarios programar sus pagos y transacciones antes o después de este horario. La entidad señaló que esta es una actividad de rutina para asegurar el mejor desempeño de sus canales digitales, minimizando las molestias para sus clientes y manteniéndolos informados con anticipación.

¿Qué servicios estarán afectados?

Durante estas tres horas, los pagos por PSE (plataforma de pagos en línea) y la opción de QR interoperable estarán temporalmente fuera de servicio. Bancolombia enfatiza la importancia de programar pagos con antelación o realizarlos fuera del horario de mantenimiento para evitar inconvenientes.

RELACIONADO Bancolombia entregó noticias que no cayeron muy bien en usuarios con respecto a sus servicios

Este tipo de mantenimiento es común en entidades bancarias y permite actualizar los sistemas para mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer mayores niveles de seguridad. Por esa razón siempre lo hacen en la madrugada, un horario de baja transaccionalidad en el país.

Recuerde estar atento a las notificaciones que Bancolombia envía a través de sus canales oficiales y la aplicación móvil, donde encontrará información actualizada sobre sus servicios y horarios.