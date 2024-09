Bancolombia anuncia pausa en sus servicios de la app: ojo a la fecha y horario

Bancolombia ha informado a sus usuarios que realizará un nuevo mantenimiento de su plataforma el próximo 12 de septiembre. Este anuncio llega después de varios problemas técnicos que la entidad enfrentó en agosto, los cuales provocaron la caída temporal de sus servicios.

El propio presidente de Bancolombia se disculpó públicamente en ese momento, asegurando que tomarían medidas para evitar fallas futuras.

Aunque desde entonces no se han registrado nuevas interrupciones importantes, la aplicación y la sucursal virtual estarán fuera de servicio por dos horas debido a este próximo mantenimiento.

¿Cuándo y a qué hora dejará de funcionar la app de Bancolombia?

El mantenimiento está programado para el martes 12 de septiembre, desde la 1:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. Durante este tiempo, los usuarios no podrán acceder a sus cuentas ni realizar transferencias a través de la app o la sucursal virtual personas.

Bancolombia recomendó que, mientras duren las labores, los clientes utilicen tarjetas físicas para pagos o realicen retiros en cajeros automáticos.

Según la entidad, estos horarios se eligen estratégicamente para causar el menor inconveniente posible; históricamente, esas horas son las de menor actividad financiera, por lo que esperan no afectar a los usuarios.

De esta forma, Bancolombia busca optimizar el funcionamiento de su plataforma sin interferir en las transacciones cotidianas de sus clientes.

Se espera que el mantenimiento se lleve a cabo sin complicaciones, asegurando la mejora continua de los servicios que ofrece la entidad bancaria, siendo una de las más usadas por los colombianos.