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La millonada que cuesta un arriendo en Chapinero Alto, el barrio "más cool" de Latinoamérica

La revista Time Out ubicó a este barrio de Bogotá como el séptimo "más cool" del mundo en 2026 y la mira se puso en el valor de la vivienda.

Chapinero Alto en Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
01:47 p. m.
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Chapinero Alto fue reconocido como el barrio más cool de Latinoamérica en el ranking de la revista Time Out. Este sector de la ciudad se ubica séptimo en un escalafón global en donde destacan su estilo colonial en medio de los cerros orientales.

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Se ubica por detrás de Jongno 3-ga, Seúl; Distrito L'Ocean, Rabat; Neos Kosmos, Atenas; Barrio chino, Los Ángeles; Govanhill, Glasgow; y Kitakagaya, Osaka. Sin embargo, esta distinción internacional abrió una conversación sobre el costo de los arriendos en el sector.

¿Cuánto cuesta arrendar un apartamento en Chapinero Alto?

De acuerdo con datos del portal inmobiliario Fincaraíz, el arriendo promedio de un apartamento en Chapinero Alto alcanza los $3,7 millones mensuales, mientras que el precio promedio de venta se sitúa en $788 millones.

La diferencia se observa al comparar el sector con otras localidades de Bogotá. En Engativá, el arriendo promedio es de $1,9 millones mensuales para apartamentos de 60 metros cuadrados, un valor aproximadamente 49 % inferior al de Chapinero Alto. En Suba, el canon promedio llega a $3,1 millones, mientras que en Usaquén alcanza los $4,6 millones, aunque con áreas más grandes.

La oferta disponible contempla alternativas para distintos presupuestos. Los apartaestudios se encuentran desde $1,9 millones mensuales y los apartamentos de dos habitaciones tienen cánones que oscilan entre $2,5 millones y $4,7 millones. En el segmento de inmuebles amoblados o de lujo, los precios pueden superar los $9 millones al mes.

Según Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz, el reconocimiento internacional puede aumentar la visibilidad del sector entre extranjeros, nómadas digitales y trabajadores remotos interesados en zonas caminables y con oferta cultural. Sin embargo, la ejecutiva advierte que el posicionamiento de un barrio en un ranking no modifica automáticamente los precios del mercado inmobiliario.

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