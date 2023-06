Cinco claves para mejorar la productividad laboral hasta un 30%

Colombia es uno de los países de Ocde con jornada laboral más extensa y además uno de los que más madruga, es decir, sus trabajadores inician labores desde muy temprano (6:51, según el organismo), sin embargo, paradójicamente es uno de los países menos productivos de la región.

Un nivel bajo de productividad trae pésimas consecuencias para los trabajadores, pues se debe trabajar más horas para poder producir una cantidad de servicios o productos necesario para la dinámica de la economía.

Por ejemplo, en Colombia se necesitan casi cinco trabajadores para producir el mismo valor agregado que uno solo en países potencia como Estados Unidos.

Al respecto, una empresa colombiana desarrolló una metodología que ayuda a incrementar la productividad entre un 15 y un 30%, que ha certificado a personas de más de 9 países alrededor del mundo con más de 20.000 personas impactadas en tan solo 3 años.

“Existen factores externos como la infoxicación, es decir la recepción excesiva de información, y la recesión económica, pero también aspectos personales como malas rutinas, pérdida de tiempo y creencias limitantes”, afirma la compañía The MindsellerZ.

La metodología mindsellerz invita a tener una nueva consciencia en el sector comercial a través de un cambio de perspectiva del mundo de las ventas integrando las prácticas ancestrales de la meditación para negocios, los hábitos de alto rendimiento, la marca personal y los cierres digitales de alto valor.

“Un vendedor o negociante debe estar conectado consigo mismo para que un cliente o empresa sienta que el vendedor está ahí para ayudar y no por la comisión o su dinero. La gente está desconectada por estrés y cansancio y eso no los deja avanzar en su camino comercial”, menciona Alexander Jiménez, fundador y CEO de The MindsellerZ.

Así entonces, la compañía determinó, a través de su filosofía, las cinco claves para generar un ejercicio más productivo y eficiente.