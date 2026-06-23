Alarmante: cocaína ya supera al petróleo y equivale al 4,4% del PIB colombiano

La economía de la cocaína en Colombia alcanzó una dimensión histórica durante 2024. Así lo concluye una nota de política publicada por el centro de estudios Valor Público de la Universidad EAFIT, según la cual la producción y el tráfico de cocaína generaron cerca de US$16.500 millones para las organizaciones criminales colombianas.

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La cifra equivale aproximadamente a 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y supera los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo, principal producto legal de exportación del país.

Los investigadores Santiago Tobón y Daniel Mejía explican que la estimación no corresponde al valor final de la droga en las calles de Estados Unidos o Europa: mide únicamente la porción de la cadena de valor que llega a organizaciones criminales colombianas antes de transferir la propiedad de los cargamentos a compradores extranjeros o completar parte de la distribución internacional.

¿Por qué la economía de la cocaína alcanzó 4,4% del PIB?

La estimación parte de que Colombia produjo 3.001 toneladas de cocaína pura en 2024, de acuerdo con datos preliminares de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De ese total, cerca de 2.662 toneladas corresponden al volumen efectivamente comercializado por organizaciones criminales colombianas.

El estudio señala que el precio de la cocaína aumenta de manera considerable a medida que avanza por la cadena internacional. Un kilogramo puede tener un valor cercano a US$1.400 en laboratorios colombianos, alcanzar entre US$14.000 y US$18.000 al llegar a México y superar los US$30.000 en mercados mayoristas europeos.

Sin embargo, los investigadores aclaran que las organizaciones colombianas no capturan todo ese valor, sino una fracción que estiman en aproximadamente US$5.920 por kilogramo, resultado de la participación que conservan en distintas etapas del tráfico internacional.

Al aplicar ese valor promedio al volumen comercializado, la investigación concluye que los ingresos asociados a la producción y tráfico de cocaína alcanzaron cerca de US$16.500 millones en 2024. De acuerdo con los autores, esto equivale a alrededor de 4,4% del PIB colombiano y ubica a esta economía ilegal por encima de sectores exportadores como el petróleo, el carbón, el oro y el café.

Los autores también destacan que la economía de la cocaína creció de aproximadamente 0,8% del PIB a 4,4% del PIB durante la última década. Según el análisis, este incremento se explica casi en su totalidad por el aumento del volumen producido y traficado.

¿Cómo termina moviéndose en Colombia el dinero generado por la cocaína?

Más allá de las cifras del narcotráfico, distintos estudios citados por La República señalan que los recursos provenientes de la economía cocalera terminan impactando la actividad económica de las regiones donde se concentra esta actividad.

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Según María Alejandra Vélez, directora de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, un análisis realizado sobre municipios afectados por cultivos de coca encontró que por cada $1.000 adicionales provenientes de la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó en $1.446.

La investigadora explicó que los municipios con mayores incrementos en el área cultivada también registraron mayores aumentos en su actividad económica. En ese sentido, la economía cocalera actúa como un factor que dinamiza el comercio y el movimiento de recursos en los territorios donde tiene presencia.

Sin embargo, expertos y organizaciones también advierten que esta expansión está vinculada al fortalecimiento de grupos armados. Por esta razón, aunque genera movimiento económico local, se trata de una actividad ilícita cuyos beneficios están asociados a riesgos de seguridad y violencia.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.