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Colombia

Capturan a dos personas con cargamento de cocaína en furgón en Huila

En su interior hallaron 166 paquetes ocultos en las paredes y pisos, que contenían aproximadamente 153 kilos de pasta base de coca.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

junio 18 de 2026
09:39 p. m.
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En una operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados en flagrancia un hombre y una mujer que transportaban un cargamento de pasta base de coca en zona rural del municipio de Pitalito, Huila.

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La acción se llevó a cabo en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde los soldados interceptaron un vehículo tipo furgón Thermo King. En su interior hallaron 166 paquetes ocultos en las paredes y pisos, que contenían aproximadamente 153 kilos de pasta base de coca, avaluados en 350 millones de pesos.

Golpe a las economías ilícitas

El Ejército informó que el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y que los capturados deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La operación neutraliza una estrategia de financiación de los grupos armados ilegales en el sur del país.

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De acuerdo con información obtenida en el procedimiento, el cargamento estaría vinculado a la estructura residual Teófilo Forero, Comisión de Finanzas Óscar Mondragón, a la que se le genera una afectación económica cercana a los 350 millones de pesos.

Controles militares en el Huila

La Novena Brigada destacó que estas acciones forman parte de los continuos controles para proteger a las comunidades huilenses frente a las afectaciones de las economías ilícitas.

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“El Ejército seguirá fortaleciendo los operativos en el territorio con el propósito de afectar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y contribuir a la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”, señaló la institución.

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