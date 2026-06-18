Capturan a dos personas con cargamento de cocaína en furgón en Huila

En una operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados en flagrancia un hombre y una mujer que transportaban un cargamento de pasta base de coca en zona rural del municipio de Pitalito, Huila.

La acción se llevó a cabo en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde los soldados interceptaron un vehículo tipo furgón Thermo King. En su interior hallaron 166 paquetes ocultos en las paredes y pisos, que contenían aproximadamente 153 kilos de pasta base de coca, avaluados en 350 millones de pesos.

Golpe a las economías ilícitas

El Ejército informó que el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y que los capturados deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La operación neutraliza una estrategia de financiación de los grupos armados ilegales en el sur del país.

De acuerdo con información obtenida en el procedimiento, el cargamento estaría vinculado a la estructura residual Teófilo Forero, Comisión de Finanzas Óscar Mondragón, a la que se le genera una afectación económica cercana a los 350 millones de pesos.

Controles militares en el Huila

La Novena Brigada destacó que estas acciones forman parte de los continuos controles para proteger a las comunidades huilenses frente a las afectaciones de las economías ilícitas.

“El Ejército seguirá fortaleciendo los operativos en el territorio con el propósito de afectar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y contribuir a la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”, señaló la institución.