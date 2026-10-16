¿Comercios pueden rechazar efectivo en Colombia? Lo que dice la ley

En los últimos años, el ecosistema de pagos en Colombia ha experimentado una transformación acelerada impulsada por la digitalización, las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas inmediatas.

Sin embargo, el dinero en efectivo sigue siendo la opción predilecta y, en muchos casos, la única alternativa para una vasta porción de la ciudadanía. Esto ha abierto un interrogante frecuente entre compradores y comerciantes: ¿Es legal que un establecimiento se niegue a recibir billetes o monedas de curso legal?

El punto de partida fundamental es que el peso colombiano, representado en los billetes y monedas emitidos por el Banco de la República, constituye la moneda de curso legal en el territorio nacional.

¿Qué dice la ley en estos casos?

De acuerdo con las normativas generales, los comercios no pueden negarse de manera arbitraria o caprichosa a recibir efectivo, ya que al ser el medio de pago oficial respaldado por el Estado, cumple con la función liberadora de obligaciones.

No obstante, la realidad legal y comercial no siempre opera bajo una regla absoluta e incondicional. Expertos en derecho del consumidor y autoridades señalan que existen matices importantes.

Por un lado, si un establecimiento comercial estipula de forma previa, clara y visible en sus políticas internas o avisos en el local que opera exclusivamente bajo modalidades digitales (por razones de seguridad, logística u optimización), y el consumidor es informado antes de adquirir el producto o servicio, la negativa podría tener un sustento operativo válido.

Del mismo modo, los comerciantes están facultados para rechazar billetes o monedas cuando existan dudas razonables sobre su autenticidad —por lo que se aconseja a los ciudadanos verificar elementos de seguridad básicos como texturas, marcas de agua y hologramas— o cuando se trate de denominaciones desproporcionadas para transacciones de menor valor.

¿Qué debe hacer el consumidor si le niegan el pago en efectivo?

Si un comprador se encuentra en una situación en la que un establecimiento rechaza injustificadamente su dinero físico, el Estatuto del Consumidor contempla una serie de pasos y recomendaciones para proteger sus derechos:

Solicitar una explicación clara: El ciudadano tiene derecho a pedirle al establecimiento los motivos específicos por los cuales no se acepta el efectivo en dicha transacción.

Revisar las condiciones informadas: Es vital verificar si el comercio exhibía avisos previos sobre restricciones en los medios de pago antes de iniciar la compra.

Conservar soportes y evidencias: En caso de que la negativa sea arbitraria, se aconseja guardar la factura, comprobantes o tomar registros gráficos de las condiciones anunciadas en el local, lo cual servirá como prueba.

Acudir a las autoridades competentes: Si el consumidor considera que se han vulnerado sus derechos de manera flagrante, puede interponer una Petición, Queja o Reclamo (PQR) directa ante el negocio o escalar el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores en el país.

El debate sobre los límites del efectivo también coincide con discusiones recientes a nivel gubernamental y legislativo en torno a propuestas como el Estatuto Antiterrorista, el cual busca regular transacciones de alto valor para combatir el lavado de activos. Sin embargo, para el ciudadano de a pie en su cotidianidad, el respeto por la moneda legal sigue exigiendo un equilibrio entre la autonomía de los establecimientos comerciales y la protección de los derechos de quienes eligen pagar con billetes y monedas.