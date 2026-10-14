Gobierno estudiaría restringir pagos en efectivo para comprar casas, carros y terrenos en Colombia

El Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla medidas para rastrear los recursos que circulan por la economía y combatir la financiación del terrorismo. Entre las propuestas está la posibilidad de limitar los pagos en efectivo para adquirir bienes de alto valor, como viviendas, carros y lotes.

La iniciativa busca que determinadas transacciones se realicen a través del sistema bancario, de manera que quede constancia de quién envía el dinero y quién lo recibe, de acuerdo a lo informado por El Tiempo. Estos registros permitirían identificar el recorrido de los recursos y facilitar las verificaciones sobre su procedencia.

Sin embargo, la propuesta todavía no establece los montos a partir de los cuales se aplicarían las restricciones ni las condiciones que tendrían que cumplir compradores y vendedores.

¿Cómo cambiarían los pagos para comprar vivienda, carros y lotes?

Si se establecen límites al efectivo, determinadas operaciones podrían requerir transferencias bancarias u otros mecanismos financieros autorizados que permitan dejar constancia del pago. En la compra de una vivienda, por ejemplo, los registros permitirían identificar desde qué cuenta se enviaron los recursos y quién los recibió, para contrastar esa información con los documentos de la negociación.

Un procedimiento similar podría aplicarse a la adquisición de vehículos usados y terrenos. Los compradores tendrían que adaptarse a las condiciones que se establezcan, mientras que los vendedores deberían conservar los soportes de las transacciones. También queda por determinar cómo se aplicarían los controles a las personas que mantienen sus ahorros en efectivo o reciben ingresos por fuera de los canales bancarios.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, respaldó que el Gobierno estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor. El dirigente señaló que rastrear el origen de los recursos es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

¿Qué otras medidas contempla el Estatuto Antiterrorista?

El Estatuto Antiterrorista también contempla crear un registro de personas y organizaciones vinculadas con el terrorismo, congelar sus fondos y activos con control judicial posterior, establecer un sistema de trazabilidad de minerales estratégicos con sanciones penales por su comercialización ilegal y exigir licencias y reportes a los proveedores de activos virtuales.

Además, propone la aprehensión preventiva de bienes de personas incluidas en los listados y presuntos testaferros cuyo patrimonio sea desproporcionado frente a sus ingresos lícitos, quienes tendrían que demostrar el origen legal de esos recursos.