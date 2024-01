Subsidio de arrendamiento alcanzó los $780.000 en 2024, ¿cómo aplicar?

El subsidio de arrendamiento experimentó un incremento en su cuantía para este 2024 y alcanzó los $780.000 mensuales, lo que representa un alza de $84.000 en comparación con el monto del año anterior que correspondía a $696.000.

¿En qué consiste el subsidio de arrendamiento?

Este beneficio está dirigido a apoyar a las familias en el pago de sus alquileres, es totalmente administrado por las cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar o Cafam y se otorga por un plazo máximo de 24 meses.

A través de las cajas de compensación y con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan, el Estado facilita la consecución de este beneficio que contribuye a la estabilidad económica de numerosas familias.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arrendamiento?

Para poder acceder a esta ayuda económica, los solicitantes deben ser empleados o trabajadores independientes con aportes y tener un núcleo familiar con ingresos no superiores a los dos salarios mínimos. Los interesados tendrán la posibilidad de adquirir esta vivienda siempre que cumpla con la condición de VIS.

De igual manera, no deben poseer ninguna vivienda y no haber sido beneficiario de subsidios de vivienda. Este subsidio se entrega de forma directa al arrendador y no es acumulable con otros subsidios.

El periodo para postularse a este respectivo apoyo económico está abierto desde el 22 de enero hasta el 23 de noviembre de 2024 y el proceso de solicitud debe realizarse directamente con la caja de compensación del afiliado.