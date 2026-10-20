Cómo ganar hasta 12,5 % E.A. con sus ahorros en pesos digitales a 90 días

La plataforma tecnológica Littio anunció una actualización en su oferta de productos financieros digitales, elevando las recompensas potenciales de su Bóveda a 90 días en pesos colombianos digitales (COPM) hasta el 12,5 % E.A. para los miembros con suscripción Littio Pro. Para los usuarios sin dicha membresía, la tasa máxima se ubica en el 11,5 % E.A.

Esta nueva alternativa de rendimiento busca responder a una solicitud frecuente de su comunidad, que demandaba obtener beneficios sobre sus recursos en pesos colombianos y no exclusivamente en dólares digitales.

Así puede generar rentabilidad en sus ahorros

Con esta modificación, la compañía reúne en una sola aplicación diferentes alternativas de recompensas potenciales en pesos digitales y dólares digitales (USDC), las cuales operan bajo las siguientes condiciones desde el pasado 15 de octubre:

Bóveda a 90 días (COPM): Hasta 12,5 % E.A. (Littio Pro) y hasta 11,5 % E.A. (sin suscripción), con disponibilidad del dinero al finalizar el plazo.

Bóveda a 30 días (COPM): Hasta 10,0 % E.A. (Littio Pro) y hasta 9,0 % E.A. (sin suscripción).

Bolsillos (COPM): Ofrecen disponibilidad inmediata y llegan hasta el 7,0 % E.A. para usuarios Pro y 6,0 % E.A. sin ella.

Bóveda a dólares digitales (USDC) a 90 días: Se mantiene en hasta el 9,8 % E.A. con Littio Pro y hasta el 8,5 % E.A. sin la suscripción.

La empresa aclaró que las Bóvedas abiertas antes de la implementación mantendrán sus condiciones originales hasta la fecha de su respectivo vencimiento.

El lanzamiento se produce en un momento de alta adopción de los activos digitales en el país. Según un informe publicado por Chainalysis en septiembre de 2026, Colombia registró US$29.100 millones en actividad con activos digitales durante los 12 meses finalizados en junio, lo que representa un crecimiento del 13,8 % respecto al periodo anterior. Asimismo, los flujos de stablecoins hacia servicios locales cerraron el segundo trimestre en US$3.500 millones.