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Abrir un CDT de manera virtual es posible y ahora será más rápido: esta es la novedad

La actualización de MejorCDT permite abrir certificados con menos preguntas y consultar inversiones de distintas entidades.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
05:46 p. m.
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Abrir un CDT desde el celular, con menos pasos y sin desplazarse a una oficina, es la propuesta de la nueva versión de MejorCDT. La plataforma anunció una actualización que busca simplificar tanto la apertura de estos productos como su seguimiento.

Según la compañía, el cambio reduce cerca del 50 % del tiempo de apertura y un 66 % las preguntas del proceso frente a la versión anterior. La novedad también incluye herramientas para consultar los certificados y gestionar sus vencimientos.

¿Qué cambia con la nueva versión de la app?

Los usuarios pueden elegir entre distintas entidades emisoras y abrir un CDT de manera completamente digital, sin costo por utilizar la plataforma. También pueden registrar la cuenta bancaria en la que recibirán los pagos correspondientes de la entidad emisora.

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Una de las funciones de la actualización es reunir en una misma aplicación la información de los CDTs que el usuario tiene en diferentes entidades. Esto permite revisar los detalles de cada certificado y hacer seguimiento a sus inversiones.

“El relanzamiento de la app significa que nuestros usuarios van a dedicar menos tiempo a abrir su CDT y más a decidir qué hacer con su ahorro”, afirmó Omar Casas, gerente general de MejorCDT.

¿Qué herramientas incorpora para administrar los ahorros?

Además de la apertura, la aplicación permite gestionar el vencimiento de los certificados, un momento en el que los ahorradores deben decidir qué hacer con sus recursos.

La nueva versión incorpora Panorama Financiero, una sección con información actualizada del mercado y de carácter informativo.

De acuerdo con cifras de la compañía, MejorCDT alcanzó 700.000 usuarios en menos de cinco años. Estos han recibido más de $200.000 millones en rendimientos pagados por las entidades emisoras.

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La actualización ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Su lanzamiento coincide con octubre, mes en el que se conmemora el Día Mundial del Ahorro, el próximo 31.

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