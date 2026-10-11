Así puede consultar si tiene comparendos en Bogotá con solo el número de cédula

Conducir por las calles y autopistas de la capital del país implica cumplir de manera estricta con las normas de tránsito establecidas por el Código Nacional de Tránsito.

Sin embargo, debido a despistes, congestiones vehiculares o infracciones detectadas por las cámaras de fotomultas, es común que muchos conductores se pregunten si cuentan con sanciones pendientes.

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Para evitar dolores de cabeza, embargos o procesos de cobro coactivo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) habilitó canales digitales eficaces que permiten realizar este procedimiento en pocos minutos utilizando únicamente el número de cédula y la placa del vehículo.

¿Cómo consultar comparendos en Bogotá con la cédula y la placa?

Verificar si usted o su automóvil registran infracciones o fotomultas en la ciudad es un proceso gratuito que no requiere de tramitadores. Solo debe seguir estas simples indicaciones en la plataforma oficial:

Ingrese al portal autorizado: Diríjase al sitio web oficial de la entidad ingresando a www.movilidadbogota.gov.co o directamente a través de la aplicación web integrada "Mi Movilidad a un clic".

Busque la sección de pagos: Una vez dentro de la plataforma principal, ubique y haga clic sobre el botón denominado "Consulta y Pago de Comparendos".

Digite sus datos de identificación: El sistema le solicitará ingresar los criterios de búsqueda, los cuales corresponden a su número de documento de identidad (cédula de ciudadanía) y/o la placa del vehículo.

Valide el código de seguridad: Complete el sistema de verificación visual (código captcha) que arroja la pantalla para confirmar que es un usuario real y presione en consultar.

Revise el estado de cuenta: De manera inmediata, la interfaz le mostrará en detalle si existen comparendos activos, el estado de los mismos, el valor adeudado y si aplican descuentos por asistencia a cursos pedagógicos.

Una vez visualizada la infracción, la plataforma de la Secretaría de Movilidad le ofrece alternativas prácticas para finiquitar la obligación económica sin necesidad de hacer filas presenciales.

Si prefiere saldar la cuenta de inmediato desde su casa u oficina, seleccione el comparendo específico y haga clic en la opción de pago electrónico PSE. El sistema lo redirigirá a su entidad bancaria para completar la transacción de forma segura.

En caso de que prefiera cancelar en efectivo o mediante canales físicos autorizados, debe descargar la tirilla o "Volante de pago" desde la columna correspondiente en la plataforma. Este documento le permitirá efectuar el recargo en entidades bancarias aliadas (como el Banco de Occidente o Caja Social) y en puntos de red física habilitados como los almacenes del Grupo Éxito.