CANAL RCN
Economía

Semana de receso 2026: estas son las multas de tránsito más comunes y cuánto cuestan

Semana de Receso 2026: conozca las multas de tránsito más comunes en Colombia y sus valores, con sanciones que pueden superar $1,2 millones.

Multas durante semana de receso 2025
Foto: Ministerio de Transporte

Sebastián Montañez

octubre 04 de 2026
07:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Semana de Receso aumenta considerablemente el número de viajeros que se movilizan por las carreteras de Colombia.

Cinco destinos exóticos en Colombia para visitar durante la semana de receso
RELACIONADO

Cinco destinos exóticos en Colombia para visitar durante la semana de receso

Antes de emprender un recorrido, además de revisar las condiciones del vehículo, los conductores deben tener al día documentos como la licencia, el SOAT y la revisión técnico-mecánica para evitar sanciones que en 2026 pueden superar el millón de pesos.

En el balance de la Semana de Receso de 2025, el Ministerio de Transporte identificó entre las infracciones recurrentes conducir sin licencia, no contar con la revisión técnico-mecánica vigente y exceder los límites de velocidad.

También fueron detectados 99 casos positivos de embriaguez.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en 2026?

Para 2026, las sanciones de tránsito se actualizan tomando como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB). Así, varias infracciones tipo C tienen un valor de $633.111.

Multa de más de 200.000 pesos a dueños de gatos en conjuntos residenciales por esta práctica común
RELACIONADO

Multa de más de 200.000 pesos a dueños de gatos en conjuntos residenciales por esta práctica común

En este grupo (C) se encuentran exceder los límites de velocidad (C29), conducir un vehículo sin la revisión técnico-mecánica vigente (C35), utilizar sistemas móviles de comunicación mientras se conduce (C38), no usar el cinturón de seguridad (C06) y estacionar en lugares prohibidos (C02).

La cifra aumenta considerablemente para otras conductas. Conducir sin haber obtenido licencia (D01) o circular sin SOAT vigente (D02) puede representar una multa de $1.266.222 en 2026.

El mismo valor aplica para conducir en sentido contrario (D03) y no detenerse ante una luz roja o una señal de pare (D04).

Las infracciones más frecuentes durante la Semana de Receso

Los controles suelen intensificarse ante el aumento de viajeros. En 2024, durante la Semana de Receso y el puente festivo, las autoridades impusieron más de 17.300 comparendos.

¡Ojo conductores! Desde hoy multan con $633.200 por invadir este carril en Bogotá
RELACIONADO

¡Ojo conductores! Desde hoy multan con $633.200 por invadir este carril en Bogotá

Entre las principales causas estuvieron no portar la licencia de conducción, tener vencido el SOAT o la revisión técnico-mecánica, realizar maniobras peligrosas y superar la velocidad permitida.

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar los documentos antes de salir, respetar las señales y límites de velocidad y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo a los ocupantes del vehículo y demás actores viales.

La semana de receso en 2026 comienza este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el viernes 9 del mismo mes, pero podrán disfrutar del puente festivo siguiente. Es decir, regresarán a actividades el 13 de octubre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Estratega de contenido colombiana llegó al top 5 de los Skool Games

Bancolombia

Bancolombia ofrece apartamentos, locales y lotes desde $36 millones en octubre: vea el catálogo

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: afortunado ganó $61.600 millones con estos números

Otras Noticias

Animales

La historia de los dos pandas provenientes de China que llegaron a un zoológico en EE. UU.

Los animales tienen menos de siete años y hacen parte de un acuerdo entre ambas naciones enfocado en la conservación de la especie.

Animales

¿Qué pasó finalmente con el tiburón ballena que quedó varado en una playa de Chocó?

Habitantes intentaron regresarlo al mar con ayuda de lanchas locales, pero su gran tamaño impidió moverlo.

Artistas

¿BTS rompió récord en El Campín? Este es el top 20 de conciertos con mayor asistencia

Barranquilla

Con esta canción, Barranquilla FC celebró la victoria ante Millonarios: video

Cuidado personal

¿Los hombres deberían tener una rutina facial? Estos son los cuidados básicos para la piel