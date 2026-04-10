Semana de receso 2026: estas son las multas de tránsito más comunes y cuánto cuestan

La Semana de Receso aumenta considerablemente el número de viajeros que se movilizan por las carreteras de Colombia.

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Antes de emprender un recorrido, además de revisar las condiciones del vehículo, los conductores deben tener al día documentos como la licencia, el SOAT y la revisión técnico-mecánica para evitar sanciones que en 2026 pueden superar el millón de pesos.

En el balance de la Semana de Receso de 2025, el Ministerio de Transporte identificó entre las infracciones recurrentes conducir sin licencia, no contar con la revisión técnico-mecánica vigente y exceder los límites de velocidad.

También fueron detectados 99 casos positivos de embriaguez.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en 2026?

Para 2026, las sanciones de tránsito se actualizan tomando como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB). Así, varias infracciones tipo C tienen un valor de $633.111.

En este grupo (C) se encuentran exceder los límites de velocidad (C29), conducir un vehículo sin la revisión técnico-mecánica vigente (C35), utilizar sistemas móviles de comunicación mientras se conduce (C38), no usar el cinturón de seguridad (C06) y estacionar en lugares prohibidos (C02).

La cifra aumenta considerablemente para otras conductas. Conducir sin haber obtenido licencia (D01) o circular sin SOAT vigente (D02) puede representar una multa de $1.266.222 en 2026.

El mismo valor aplica para conducir en sentido contrario (D03) y no detenerse ante una luz roja o una señal de pare (D04).

Las infracciones más frecuentes durante la Semana de Receso

Los controles suelen intensificarse ante el aumento de viajeros. En 2024, durante la Semana de Receso y el puente festivo, las autoridades impusieron más de 17.300 comparendos.

Entre las principales causas estuvieron no portar la licencia de conducción, tener vencido el SOAT o la revisión técnico-mecánica, realizar maniobras peligrosas y superar la velocidad permitida.

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar los documentos antes de salir, respetar las señales y límites de velocidad y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo a los ocupantes del vehículo y demás actores viales.

La semana de receso en 2026 comienza este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el viernes 9 del mismo mes, pero podrán disfrutar del puente festivo siguiente. Es decir, regresarán a actividades el 13 de octubre.