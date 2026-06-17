Constructores caleños crean un ambicioso ecosistema de salud y hospedaje en el sur de Cali

En una apuesta estratégica por consolidar al suroccidente colombiano como un referente internacional de bienestar, tres de las firmas desarrolladoras más importantes de la capital del Valle del Cauca anunciaron el lanzamiento de un ambicioso ecosistema integral de negocios premium.

El proyecto, que fusiona infraestructura de salud, hospitalidad e inversión, estará ubicado en Ciudad Jardín, una de las zonas de mayor valorización y crecimiento de la ciudad.

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La iniciativa es liderada por la alianza de las compañías caleñas QUADRATTO, LA HERRADURA y CONCRETESA. Estas firmas unieron capacidades para estructurar un modelo inmobiliario que responde de forma directa al auge del turismo médico en la región, una dinámica que durante el último año atrajo a la ciudad a más de tres millones de visitantes, de los cuales cerca de 300.000 fueron internacionales.

Infraestructura premium en el corazón de la salud del sur de Cali

El complejo, denominado Renova Suites & Health Hub, se levantará de frente a la ribera del río Lili (en la carrera 103 con calle 14). Su ubicación es estratégica: se sitúa en el epicentro de un corredor de alta demanda asistencial donde convergen la Clínica Valle del Lili y sedes médicas de las principales entidades prestadoras de salud del país, como SURA, Imbanaco y Colmédica.

El desarrollo contará con una infraestructura de vanguardia diseñada para estancias prolongadas y servicios profesionales:

Una torre de 14 pisos de altura.

106 suites de hospitalidad, incluyendo 12 unidades en formato dúplex.

40 consultorios médicos especializados.

Áreas complementarias: Espacio de coworking, dos locales comerciales de servicios, gimnasio, piscina, zonas húmedas y un rooftop con restaurante-bar.

“Renova Suites & Health Hub será una plataforma de servicios estructurada que se diferencia de la oferta tradicional de rentas cortas. Será operada con controles y estándares de máxima calidad bajo un modelo de hospitalidad profesional enfocado en el visitante que permanece por días, semanas o meses por motivos médicos o corporativos”, explicó Andrés Felipe Díez, gerente del proyecto.

Validación internacional y modelo de inversión

Aunque el proyecto nació y fue concebido desde la visión de los empresarios locales, su solidez capturó el respaldo de una de las cadenas de franquicias hoteleras más grandes del mundo a través de su línea especializada en residencias, asegurando estándares operativos globales. Asimismo, la administración del complejo estará a cargo de la firma experta Key 33.

El lanzamiento de la comercialización está dirigido a inversionistas que buscan diversificar su capital en un activo inmobiliario de alta especificación, respaldado por un sector contracíclico y en constante expansión como lo es el de la salud.

Con más de 60 clínicas y hospitales habilitados en la ciudad, Cali continúa fortaleciendo su reputación en procedimientos médicos especializados y bienestar. Este nuevo complejo busca cerrar la brecha de infraestructura de alojamiento de nivel internacional que demanda el mercado actual.

"Queremos brindarle a los inversionistas la oportunidad de hacer parte de un proyecto grande y ambicioso en el suroccidente colombiano", puntualizó Camilo Santamaría, socio de La Herradura, destacando la proyección y confianza que el modelo aportará al desarrollo empresarial de la región.