Vehículos híbridos: el sector con un crecimiento exponencial en Colombia

La primera impresión que genera un carro eléctrico es un motor que no genera sonido, diseño futurista y que no cuenta con un escape en la parte de atrás del vehículo, es decir, no contaminante.

Según datos brindados de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, durante los últimos 4 años, las matrículas nuevas de los autos eléctricos han crecido en un 100% en comparación al mismo mes en julio de 2019, en su momento la cifra era de 920 y para el mismo periodo del mes anterior, se matricularon 1.850.

Pero no solo está en el alza los automotores eléctricos, sino también a los HEV, es decir, híbridos enchufables. Este tipo de carros funcionan con el trabajo de combustibles fósiles y energía eléctrica al mismo tiempo. Modelos de vehículos que suman hasta el corte de julio de 2023, más de 70.000 matrículas en territorio nacional.

Estas cifras reflejan un incremento cuando se compara con los vehículos de combustión y debido a que el sector tradicional se ha visto en crisis, según información de la Andi y Fenalco, ha registrado un alza del 197,45% entre 2019 y julio de 2023.

Se espera que para el año 2030 el 60% de la flota global de vehículos de combustión sea reemplazada por vehículos eléctricos.

¿A qué se debe el auge de los vehículos eléctricos?

De acuerdo con información brindada por Ernst & Young Global Ltda, el ensamblaje de un vehículo eléctrico es más sencillo y beneficioso, ya que cuentan con solo 20 partes, mientras que uno a gas o combustión está compuesto por 2.000.

Con estos vehículos las personas pueden cargar sus automóviles en un tiempo estimado de 30 minutos con un cargador de 150KW, a su vez uno de 9KW se demora de 8 a 9 horas.

Además, otro de los grandes móviles para los usuarios son todos los beneficios que brinda el Gobierno colombiano, con menos impuestos, “no pico y placa” y exenciones de medidas embientales.