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¿Cuánto podrían recibir De la Espriella y Cepeda por la reposición de votos de segunda vuelta?

El Diario La República hizo una estimación de cuánto sería el valor de la reposición para ambos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 24 de 2026
06:09 p. m.
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Finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio y Abelardo de la Espriella es oficialmente el presidente electo de la República para el periodo 2026-2030.

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El resultado del preconteo arrojó que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos y su contrincante, Iván Cepeda, obtuvo 12.708.712 votos. La diferencia de ambos fue muy reñida y solo faltaba el escrutinio.

¿Cómo se calcula la reposición de votos?

El proceso liderado por el CNE mostró que el ahora presidente electo obtuvo 12.960.166 votos, es decir, 624 más que el preconteo. En cambio, Cepeda bajó 400, quedando en 12.708.312 votos.

Le puede interesar: Así será la reposición de votos para De La Espriella y Cepeda luego de la segunda vuelta

A partir del 7 de agosto, De la Espriella comenzará su mandato. Mientras llega ese día, habrá dos asuntos clave: el empalme con la administración saliente del presidente Gustavo Petro y los ministros que elegirá.

Frente al primer punto, se cree que el proceso será liderado por José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo; y Carlos Alonso Lucio. En cuanto a los posibles ministros, han sonado algunos nombres como Mauricio Gómez Amin, Rodrigo Lara y Germán Calderón, entre otros.

Los valores estimados

Cada cuatro años, se habla de la reposición de votos, la cual cobija a los candidatos que superen el 4 % en los resultados. Por eso, en primera vuelta solo la recibieron De la Espriella, Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

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Para la segunda vuelta, el CNE señaló que el valor de voto con anticipos es de $ 2.109. En los cálculos aproximados del Diario La República, De la Espriella recibiría 10.025 millones de pesos y Cepeda tendría algo más de 10.400 millones de pesos.

Aunque se debe tener en cuenta el resultado del escrutinio y el visto bueno de los informes de las campañas. Después de eso, el valor exacto se conocerá.

Reposición de votos.
Reposición de votos. Foto: Diario La República.
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