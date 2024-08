¡Vegetales a $2.000 pesos! Descuentos en Alkosto se vuelven virales por sus bajos precios

En el marco de su campaña anual ‘Agosto Alkosto’, el hipermercado Alkosto ha lanzado una serie de atractivas ofertas que prometen revolucionar el mercado de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.

Esta promoción abarca una extensa variedad de productos, incluyendo electrodomésticos esenciales, artículos para el hogar y lo último en tecnología, brindando a los consumidores una oportunidad inigualable para renovar sus equipos a precios competitivos.

Oportunidades Únicas en Electrodomésticos y Tecnología

La campaña, que estará vigente durante todo el mes de agosto, ha generado gran entusiasmo entre los clientes. Los descuentos ofrecidos cubren una amplia gama de artículos, desde neveras, estufas y lavadoras hasta dispositivos tecnológicos de marcas reconocidas como LG, Samsung, MABE y Kalley.

En todas las sedes de Alkosto a nivel nacional se espera una notable afluencia de compradores que buscan aprovechar estas ofertas para actualizar sus equipos sin comprometer su presupuesto.

Descuentos Significativos en una Amplia Gama de Productos

Entre los productos destacados en esta campaña se encuentran las lavadoras y secadoras, con importantes reducciones en su precio original. Por ejemplo, la lavadora/secadora Samsung con capacidad de 11,5 kg en lavado y 7 kg en secado, cuyo precio normal es de $3.189.900, ahora está disponible por $2.488.100. Otra opción es la lavadora LG de carga frontal de 22 kg, cuyo costo original era de $7.099.900 y ha sido reducido a $3.499.900.

En cuanto a las cocinas, los descuentos también son destacados. El lavavajillas de empotrar LG de 70 piezas, con un precio normal de $3.899.900, ahora se ofrece por $2.299.900. Además, la estufa de piso gas natural HACEB, de 4 puestos y torre negra, ha reducido su precio de $729.900 a $619.900, mientras que la estufa de piso Samsung de 4 puestos y 60 cm, que costaba $1.669.900, ahora está disponible por $1.259.900.

Las neveras no se quedan atrás en esta oferta. La nevera No Frost MABE con congelador superior de 230 litros ha visto su precio disminuir de $2.184.900 a $1.569.900. La nevera No Front Samsung de 382 litros, cuyo precio original era de $3.699.900, se ofrece ahora por $2.959.900. Finalmente, el nevecón tipo europeo LG de 793 litros, con un precio normal de $12.499.900, ha sido rebajado a $6.599.900.

La campaña ‘Agosto Alkosto’ no solo ofrece precios rebajados en productos esenciales, sino que también proporciona a los consumidores una oportunidad para adquirir artículos de alta calidad a precios reducidos. La promoción está diseñada para satisfacer diversas necesidades y presupuestos, permitiendo a los clientes disfrutar de un hogar más moderno y funcional sin tener que pagar precios exorbitantes.