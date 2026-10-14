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Economía

Devolución del IVA en el Sisbén: Listado de grupos beneficiados

Conozca cuáles grupos pueden acceder a este beneficio económico.

Foto: Freepik y Sisbén.

Mateo Alfonso Rey

octubre 14 de 2026
03:24 p. m.
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El Departamento para la Prosperidad Social confirmó la entrega de nuevos ciclos del subsidio diseñado para apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad. Conozca cuáles son las categorías del Sisbén que aplican y los canales para verificar su estado.

El Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), continúa con la ejecución de los programas de transferencia monetaria orientados a mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares de menores ingresos en Colombia.

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Dentro de estas estrategias destaca la Devolución del IVA, una medida de compensación económica dirigida específicamente a las poblaciones caracterizadas mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV).

Este incentivo económico busca inyectar recursos económicos directamente a los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y pobreza moderada, contribuyendo a garantizar el acceso a bienes básicos de la canasta familiar.

Sin embargo, no la totalidad de la población registrada en el Sisbén califica de manera automática para recibir este giro, por lo que es indispensable conocer los criterios de focalización actualizados.

¿Cuáles son los grupos del Sisbén beneficiados?

Para la asignación del subsidio, Prosperidad Social realiza un proceso riguroso de cruce de bases de datos. Los hogares clasificados en el Sisbén IV que tienen prioridad en la liquidación del incentivo corresponden principalmente a las siguientes categorías:

  • Grupo A (Pobreza extrema): Abarca desde la subcategoría A1 hasta la A5. Los hogares clasificados en este renglón son la máxima prioridad para la entrega de la transferencia monetaria, al considerarse la población con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica del país.
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  • Grupo B (Pobreza moderada): Comprende desde la subcategoría B1 hasta la B4. Aquellas familias ubicadas en estos segmentos también entran dentro del rango de cobertura asignado por el DPS para recibir los incentivos económicos, sujeto a la disponibilidad de cupos y presupuesto fiscal.

Es importante precisar que las familias clasificadas en los Grupos C (Población vulnerable) y D (Población no pobre ni vulnerable) no están contempladas dentro de la focalización de la Devolución del IVA.

Asimismo, el programa prioriza a aquellos hogares que no reciban de manera simultánea otras transferencias con montos que cubran en su totalidad la cuota de subsistencia.

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