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Así funcionarán los subsidio para el pago de agua, alcantarillado y aseo de afectados por desastres

Las familias de estratos 1, 2 y 3 afectadas por los desastres en Colombia podrán acceder a nuevos alivios para el pago de estos servicios públicos.

Así funcionarán los subsidio para el pago de agua, alcantarillado y aseo de afectados por desastres
Foto: siseñada por Magnific

Yhonay Díaz

octubre 12 de 2026
08:21 a. m.
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Las familias de estratos 1, 2 y 3 que resultaron afectadas o damnificadas por un desastre tendrán nuevos alivios para el pago de los servicios de agua, alcantarillado y aseo.

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La medida fue establecida por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026 y contempla beneficios tanto para reducir el valor de las facturas como para atender daños en las conexiones de los servicios públicos.

Uno de los principales alivios consiste en un subsidio adicional al que normalmente reciben los hogares. Este beneficio podrá aplicarse hasta por seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales, de acuerdo con el periodo de facturación correspondiente.

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¿Quiénes pueden acceder al subsidio para el pago de agua, alcantarillado y aseo?

La medida está dirigida a las familias de los estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios y que hayan sido afectadas o damnificadas por un desastre.

Sin embargo, no todas las zonas tendrán automáticamente las mismas condiciones, ya que será el Ministerio de Vivienda el encargado de definir los territorios que podrán acceder al beneficio, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual será aplicado.

El anuncio fue realizado durante una reunión con los mandatarios de las cinco regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí, el ministro explicó que la aprobación del decreto permitirá comenzar a socializar las medidas con gobernadores y alcaldes para avanzar en su aplicación en los territorios afectados.

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¿Qué pasa si la vivienda quedó destruida?

Cuando una vivienda quede destruida, demolida o inhabitable y, como consecuencia de esa situación, no sea posible prestar alguno de los servicios de agua, alcantarillado o aseo, la familia no tendrá que pagar por un servicio que no está recibiendo.

Esta disposición permanecerá vigente mientras continúe la situación que impide la prestación del servicio. De esta manera, el beneficio no se limita a reducir el valor de una factura, sino que contempla los casos en los que las condiciones de la vivienda hacen imposible recibir alguno de estos servicios públicos.

El decreto también incorpora medidas relacionadas con la recuperación de las conexiones que hayan resultado afectadas.

El gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado dañadas por el desastre, con el propósito de contribuir a que las familias recuperen el acceso a estos servicios durante el proceso de recuperación de sus viviendas.

La medida también busca atender una de las dificultades que pueden surgir después de un desastre: que los daños en las viviendas o en sus conexiones impidan recibir normalmente los servicios de agua, alcantarillado y aseo mientras avanzan las labores de recuperación.

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