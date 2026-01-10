Cambian los trámites del Sisbén en Bogotá: esto se modificará desde octubre

Desde octubre de 2026, los trámites del Sisbén en Bogotá incorporan una nueva modalidad para facilitar la gestión de solicitudes y reducir el uso de documentos impresos. La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) comenzó a implementar una estrategia que permite a los ciudadanos firmar electrónicamente sus solicitudes y recibir el soporte del trámite directamente en el correo electrónico registrado.

La medida aplica para quienes soliciten una nueva encuesta Sisbén o necesiten actualizar información, como inclusiones, retiros o modificaciones de datos personales. Aunque se incorpora tecnología al proceso, es importante precisar que el trámite continúa siendo presencial en los puntos de atención habilitados.

De acuerdo con la SDP, el objetivo es hacer los procedimientos más ágiles y eficientes, además de facilitar que las personas puedan conservar digitalmente el comprobante de su solicitud.

¿Cómo funcionará la firma digital para los trámites del Sisbén en Bogotá?

Cuando la persona acuda a realizar el trámite, un funcionario de la Secretaría Distrital de Planeación registrará la información correspondiente en el aplicativo Sisbén. Posteriormente, el ciudadano podrá firmar electrónicamente desde un dispositivo dispuesto en el punto de atención.

Una vez terminado el procedimiento, el soporte de la solicitud será enviado al correo electrónico registrado por el ciudadano. De esta manera, el documento podrá almacenarse y consultarse posteriormente sin necesidad de conservar una copia impresa.

La Secretaría aclaró que la digitalización no impedirá realizar el trámite a quienes tengan dificultades para utilizar esta modalidad. Las personas que no tengan correo electrónico o no puedan firmar electrónicamente podrán continuar con el procedimiento y recibir, cuando corresponda, una copia física del soporte.

¿Cuántos trámites del Sisbén se realizan en Bogotá?

El Sisbén representa uno de los servicios con mayor demanda en los canales presenciales de la Secretaría Distrital de Planeación. Durante el primer semestre de 2026, 212.082 personas fueron atendidas y se registraron 119.155 trámites, equivalentes a cerca de 17.000 solicitudes mensuales.

De ese total, 76.364 correspondieron a solicitudes de encuesta Sisbén, mientras que 42.791 fueron actualizaciones de información, entre ellas inclusiones, retiros y modificaciones de datos personales. Estas cifras explican el impacto que puede tener la reducción de impresiones en un trámite de alta demanda.