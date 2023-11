Atento, esta es la última fecha para reclamar la devolución del IVA

La Devolución del IVA, es un programa que consiste en la compensación del pago en dinero del impuesto que grava el consumo de productos y servicios a las familias con menor capacidad adquisitiva del país.

Según lo conocido por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la meta de este recurso es proveer ingresos monetarios a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, buscando reducir las brechas de desigualdad.

Para los pagos de este año 2023, se ha conocido que será una suma de 89.000 pesos y se hará cada dos meses por medio de consignación directa o pago electrónico, para dar con un total de 267.000 pesos.

¿Cuándo es el último plazo para reclamar la Devolución del IVA?

El Departamento de Prosperidad Social anunció que el último plazo para dar los pagos de este recurso será el próximo sábado 2 de diciembre. Estos estarán disponibles para los ciclos 1,2 y 3 del programa correspondiente al mes de septiembre.

Vale la pena resaltar que este es el último plazo para su reclamo, pues en caso de no ser cobrados, los fondos regresarán al Tesoro Nacional.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el que se les anunciará la disponibilidad del recurso. En cuanto a los puntos físicos, habrán más de 200.000 en todo el país para ser reclamado.

¿Cómo obtener este beneficio?

Para ser parte de este programa no se requiere de ninguna inscripción. Todo esto se obtiene gracias a la focalización que usa la información del Sisbén IV y por ello, es importante que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio en el cual se residen.

No obstante, para solicitar dicha suma de dinero, , los titulares de las familias beneficiarias deben dirigirse a cualquiera de los puntos del operador de pago Supergiros o a sus oficinas afiliadas en los municipios y ciudades del país, teniendo en cuenta que este trámite no tiene costo y no se pueden aplicar descuentos sobre el valor transferido.