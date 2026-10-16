DIAN aclara postura sobre cobro de IVA en los CEA: ¿Qué pasa con quienes buscan la licencia de conducción?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una serie de claridades jurídicas y tributarias frente a la exigencia del cobro del Impuesto sobre las Ventas (IVA) del 19 % en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).

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La medida, que ha generado profunda preocupación en el sector y entre los ciudadanos, define el panorama fiscal de las academias encargadas de dictar los cursos obligatorios para obtener la licencia de conducción en el país.

Esto dijo la DIAN sobre ello

De acuerdo con la autoridad tributaria, los servicios prestados por los CEA no se encuentran cobijados bajo la exclusión del IVA prevista en el Estatuto Tributario para los establecimientos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

La entidad sustentó su posición recordando que los beneficios y exclusiones de carácter tributario deben tener un fundamento legal expreso, por lo que resulta improcedente extender dichos alivios fiscales a actividades económicas que no estén taxativamente contempladas en la normativa vigente.

Asimismo, la DIAN se respaldó en conceptos técnicos previos y en pronunciamientos de la rama judicial, señalando que el hecho de contar con una licencia de funcionamiento expedida por las secretarías de educación no otorga de forma automática la categoría de institución exenta del gravamen para este tipo de formación específica en conducción.

Esta aclaración e implementación de requerimientos a cerca de 1.300 academias a nivel nacional impactará de manera directa el costo final que deben asumir los colombianos interesados en tramitar su pase o pase de conducción por primera vez.

Actualmente, los precios varían según la categoría del vehículo:

Motocicletas (Categorías A1 y A2): Los cursos suelen oscilar entre los 600.000 y 900.000 pesos. Con la aplicación del 19 % de IVA, un curso que se sitúe, por ejemplo, en 700.000 pesos, se elevaría por encima de los 830.000 pesos solo en el valor de la academia.

Carros particulares (Categoría B1): Las tarifas de formación se ubican comúnmente entre 1.000.000 y 1.200.000 pesos. Al sumarle el impuesto general a las ventas, el precio de la instrucción superará fácilmente los 1.300.000 pesos.

A estos incrementos en las academias se les deben sumar los derechos de tránsito y exámenes médicos obligatorios en los organismos de tránsito, lo que encarecerá de forma notable el presupuesto total que destinan los ciudadanos para ponerse al día con su documentación vial.