DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite

Comprar un carro híbrido o eléctrico se ha convertido en la meta de miles de colombianos que buscan cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, aliviar el bolsillo gracias a los incentivos tributarios.

Sin embargo, el inusitado auge de estas tecnologías —cuyas solicitudes de certificación pasaron de unas modestas 19 a más de 3.000 en poco tiempo— desbordó la capacidad operativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dejando a muchos ciudadanos atrapados en un laberinto de trámites y sin agendas disponibles.

Ante este panorama de congestión que frenaba los beneficios económicos prometidos, la entidad anunció medidas urgentes de contingencia.

Con el fin de destrabar el proceso, se habilitaron cerca de 200 citas diarias en ciudades clave del país como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, buscando dar abasto con la marea de solicitudes. Además, se están reforzando las direcciones seccionales en regiones estratégicas para agilizar la revisión de los documentos.

¿Qué debe tener en cuenta si va a realizar el trámite?

Expertos y autoridades recuerdan que el proceso exige paciencia y rigor. El beneficio no es automático: