¿Está en la lista de morosos de la DIAN? Link y paso a paso para consultar con su cédula

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y reducir los índices de cartera morosa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a los contribuyentes los mecanismos institucionales vigentes para la consulta y saneamiento de deudas tributarias.

El reporte de morosidad no solo afecta el perfil de riesgo de las personas naturales y jurídicas ante el sistema financiero, sino que, bajo las condiciones de la Ley 901 de 2004, los saldos en mora que superen los seis meses y los cinco salarios mínimos mensuales son remitidos a la Contaduría General de la Nación para su inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Link oficial para consultar si aparece en la lista de morosos de la DIAN

La autoridad tributaria precisó que la verificación de estados de cuenta se realiza exclusivamente de forma virtual y sin intermediarios para evitar modalidades de fraude o suplantación. El procedimiento técnico institucional se divide en dos fases de control:

Control Preventivo (Plataforma Muisca): Los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial www.dian.gov.co a través de la opción "Usuario Registrado". En el menú principal, la pestaña "Estado de Obligación" despliega el balance consolidado del contribuyente, detallando saldos a favor, impuestos liquidados y deudas en mora con sus respectivos intereses de demora calculados a la fecha.

Control Centralizado (BDME): Aquellos contribuyentes que requieran verificar si su situación ya trascendió al registro público de la Contaduría General de la Nación, deben remitirse al aplicativo oficial de la entidad (eris.contaduria.gov.co/BDME/), donde se expide el certificado de antecedentes fiscales mediante la validación del número de identificación ciudadana o NIT.

Consecuencias legales y administrativas

La inclusión en el boletín estatal de morosos genera restricciones inmediatas en el ámbito administrativo, tales como la imposibilidad de celebrar contratos con entidades públicas, la prohibición para tomar posesión de cargos en el Estado y limitaciones en procesos de licitación pública.

La DIAN instó a los ciudadanos que registren saldos en rojo a utilizar las herramientas de autoliquidación en línea o a solicitar una cita virtual para la suscripción de facilidades de pago, mecanismo legal que suspende de inmediato las acciones de cobro coactivo y detiene el reporte negativo ante las centrales de información.