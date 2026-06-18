La DIAN devolverá saldos a favor de forma automática en 2026: Los 4 requisitos que no le pueden faltar

Una gran noticia llegó para el bolsillo de los contribuyentes en Colombia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó la plena marcha del mecanismo de devolución automática y de oficio de saldos a favor para este año 2026.

Esta medida busca agilizar drásticamente la entrega de saldos acumulados en las declaraciones de renta e IVA, reduciendo los tiempos de espera a un estándar de solo 15 días o mediante procesos de oficio directos del sistema.

Sin embargo, este beneficio no será para todos. La autoridad tributaria ha diseñado un filtro estricto para garantizar que el dinero llegue de manera rápida y transparente únicamente a quienes cumplan con las reglas de juego fiscales. Si usted declaró renta por el año gravable 2025 o arrastra saldos desde 2023, tome nota.

¿Quiénes aplican a la devolución automática en 2026?

El sistema de devolución automática y de oficio está enfocado principalmente en las personas naturales residentes (que diligencian el formulario 210) y ciertos responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que no representen un riesgo fiscal alto para la entidad.

Para el caso de la devolución automática tradicional, el gran beneficio radica en el tiempo: el proceso tarda apenas 15 días hábiles en lugar de los 50 días del trámite ordinario.

Por otro lado, la devolución de oficio procesa los saldos a favor liquidados de manera directa por el sistema informático, siempre y cuando el contribuyente manifieste su intención al presentar la declaración.

Requisitos obligatorios para recibir el saldo a favor

Para que la DIAN apruebe y desembolse su saldo a favor sin trabas ni revisiones exhaustivas en la contabilidad, es indispensable cumplir con un checklist impecable:

Soportes electrónicos al día (Regla del 85%)

Este es el filtro más importante. Más del 85% de los costos, gastos o IVA descontable declarados deben estar plenamente soportados a través del sistema de facturación electrónica con validación previa. Si sus compras o proveedores son informales o no emitieron factura electrónica, el sistema lo excluirá del beneficio automático.

Actualización estricta del RUT

Su Registro Único Tributario (RUT) debe estar al día, sin suspensiones ni datos desactualizados. Un error común que frena el dinero es tener una dirección de notificación errónea.

Certificación bancaria impecable

Debe contar con una cuenta de ahorros o corriente activa en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. El titular de la cuenta debe ser obligatoriamente el mismo contribuyente y el documento de certificación no debe superar un mes de expedición al momento del cruce.

Perfil de riesgo bajo y sin deudas

La DIAN evalúa los perfiles de cumplimiento mediante analítica de datos. Si usted registra inconsistencias, pasivos exigibles pendientes o deudas en otras obligaciones fiscales, la entidad restará el valor adeudado o trasladará su solicitud a los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Límites de montos y modalidades de pago

El destino y formato de su dinero depende exclusivamente del valor total de la devolución:

Menos de 1.000 UVT ($52.374.000 COP en 2026): El pago se realizará de manera directa a través de un abono en la cuenta bancaria registrada.

Superiores a 1.000 UVT: La devolución se efectuará mediante Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS), los cuales tienen una vigencia de un año y se expiden de forma automática en la entidad financiera indicada. Evite dejar el dinero en manos del Estado de forma indefinida.

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Recuerde que el término general para solicitar formalmente las devoluciones ordinarias es de hasta dos años después del vencimiento del plazo para declarar, pero alinearse con la facturación electrónica le asegurará liquidez inmediata y automática en este 2026.

Para profundizar a nivel técnico en los formularios y la documentación requerida por la entidad en casos especiales, puede consultar el video explicativo de apoyo sobre los pasos y requisitos para solicitar saldos a favor ante la DIAN, donde se detalla el uso del normograma institucional y el manejo del formato 010.