¿Será suficiente el recorte presupuestal de $28,4 billones para cumplir la regla fiscal?

El Gobierno Nacional oficializó un recorte presupuestal de 28,4 billones de pesos, una decisión que había sido anticipada durante varios meses debido a la necesidad de cumplir con la regla fiscal.

Sin embargo, este ajuste se implementó en un contexto complejo, donde aún no se ha tramitado una adición presupuestal en el Congreso, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cubrir el déficit.

Cabe mencionar que, la regla fiscal, establecida por ley, obliga a las administraciones a reducir gradualmente el gasto y aumentar los ingresos para cerrar la brecha fiscal, pero expertos señalan que el recorte anunciado podría ser insuficiente para cumplir con este compromiso.

El debate sobre la efectividad de este recorte ha generado opiniones encontradas entre analistas. Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad de La Sabana, explicó en una entrevista para La Mesa Ancha de Noticias RCN que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la reducción anunciada no será suficiente.

Los recursos recortados no permiten garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, que es un compromiso legal del gobierno. La idea es reducir el déficit mediante un equilibrio entre reducción de gastos y aumento de ingresos, pero este ajuste de 28,4 billones se queda corto. El comité ha señalado que se requiere un esfuerzo mayor.

El analista también destacó que, aunque la medida podría interpretarse como una señal de compromiso por parte del gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, su impacto real es cuestionable.

Por su parte, Julio Iglesias, otro analista, fue más crítico al señalar que el ajuste debería ser mucho mayor.

Se habla de un déficit de 56 billones de pesos, y lo que se anunció es un recorte de 28,4 billones. Esta diferencia deja claro que el ajuste es insuficiente. El gobierno podría estar considerando aplazar gastos y trasladar la presión al próximo año, lo que no solucionaría el problema de fondo. Más que un ejercicio de responsabilidad fiscal, esto refleja una crisis sistémica en las finanzas del Estado.

En la misma línea, Juana Afanador, analista, resaltó que el cumplimiento de la regla fiscal está estrechamente ligado a la necesidad de una reforma tributaria.

Este recorte no puede verse de forma aislada. La regla fiscal exige no solo reducir gastos, sino también aumentar ingresos de manera sostenible, y eso solo es posible con una reforma tributaria. Sin embargo, esta reforma ya enfrenta una fuerte oposición. Va a ser muy difícil cumplir con la regla fiscal si no se aprueba, porque ambos procesos están interconectados.